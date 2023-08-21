Приехали. Омск решил отнять у Новосибирска титул города-склада — сравниваем потенциал и действительность

Омск переживает бум строительства складов. Местные власти даже заговорили о том, чтобы превратить свой город в «крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр». До сих пор это звание гордо нес Новосибирск — практически всю свою историю. Обозреватель НГС попробовал разобраться с тем, насколько обоснованы ожидания омских властей, а заодно изучил, в каком состоянии логистическая сфера находится сегодня и в чем ее важность для города.
Стратегическое расположение
За последние три года мэрия Омска выдала более 70 разрешений на строительство складов, сообщают наши коллеги из NGS55.RU. Превращение Омска в город-склад прописано в стратегии социально-экономического развития области, А местные предприниматели надеются на то, что «у Омска есть все шансы вернуть себе некогда утраченный статус логоцентра, было бы желание». Один из собеседников издания приводит в качестве стратегического преимущества географическое расположение Омска: с одной стороны Сибирь, с другой стороны центральная часть России, с третьей — Казахстан.
Чиновники в материале говорят в основном о новых проектах, которые должны, по их мнению, как-то изменить положение Омска в национальной системе логистики. И даже превратить его в будущем в крупнейший в Сибири логистический центр. По оценке консалтинговой компании NF Group, с учетом заявленных проектов к 2025 году общие логистические мощности региона могут утроиться.
Ни догнать, ни перегнать
Для начала стоит сравнить текущие складские емкости. По подсчетам той же NF Group, общий объем качественной складской недвижимости Омска в прошлом году составлял 127 тысяч
В Новосибирске сегодня сформировались несколько основных зон, где уже созданы или строятся складские мощности. Исторически, как отмечает руководитель направления складской недвижимости компании Nazarov&Partners Евгений Галан, склады и производственные мощности в Новосибирске были сконцентрированы вдоль Толмачевского шоссе, а также улиц Станционной и Петухова.
Из этой троицы места для нового масштабного строительства остались только на Толмачевском шоссе. Но и то, что уже построено, впечатляет. Только два сравнительно старых (им более
Самый крупный логистический кластер в Новосибирске сформировался на выезде из города вдоль Омского тракта. Первоначально логистический комплекс площадью порядка 70 тысяч
В результате сегодня здесь работает уже целый комплекс не только складских, но и производственных корпусов, причем количество их постоянно растет. Здесь, например, открыла свой распределительный центр площадью 38 тысяч
Еще один крупный узел развивается на северном выезде из города в районе поселка Садового. Здесь уже работают распределительные центры сетей «Магнит» и Hoff, а также региональный склад поставщика электрооборудования ЭТМ. Здесь же через дорогу расположен огромный оптово-розничный комплекс «Нордмолл». Компанию им составляет большой контейнерный терминал — комплекс, где грузы, перевозимые железной дорогой в морских контейнерах, могут храниться и перегружаться с железной дороги на автотранспорт.
Всего в Новосибирске сейчас, по подсчетам NF Group, имеется порядка 1,6 миллиона
Складской бум
Несмотря на то что в Новосибирске уже возведены и задействованы столько складских площадей, инвестиционный бум в этой сфере, немного затихнув во время пандемии, вновь обещает появление новых масштабных проектов. Самым крупным (400 тысяч
Собственный логистический центр площадью более 100 тысяч
Всего, по подсчетам эксперта, общая площадь новых складских комплексов, которые должны появиться в Новосибирске в ближайшие три года, может составить 1,5 миллиона
Почему Новосибирск
Новосибирск стал крупнейшим в Азиатской части России логистическим центром не потому, что так захотели местные или федеральные власти. Эта его роль была предопределена еще в момент, когда инженеры, искавшие место для строительства моста через Обь, выбрали именно ту точку на карте, где не было ничего, кроме нескольких деревень. Именно она оказалась равноудалена и от Томска с его пушниной, и от Алтая с его пшеницей, и от кузбасского угля. Потом были эвакуация промышленных предприятий во время войны, появление Академгородка и Гусинобродская барахолка — явления очень разные, но каждое внесло свой вклад в формирование нынешнего положения города. В результате Новосибирск вырос сам и превратился в естественный транспортный узел для самой большой за Уралом агломерации.
На расстоянии в 400 километров от центра Новосибирска (этот путь грузовой автомобиль может проделать за день и даже успеть, если нужно, вернуться назад) сейчас живет порядка
Что же касается Омской области, то вся вместе она дает лишь 1,8 миллиона жителей. На востоке от Омска только не очень густо заселенная часть Новосибирской области с населением около 100 тысяч человек, на западе ближайший город — Тюмень, который вдвое ближе к Екатеринбургу, чем к Омску.
Соседний Казахстан может быть аргументом лишь в очень небольшом объеме. Сама по себе близость к казахской границе вряд ли может считаться каким-то серьезным конкурентным преимуществом. Просто до границы Казахстана в России недалеко и из Челябинска, и из Оренбурга, и даже из Волгограда. Население же ближайшей к Омску Северо-Казахстанской области этой страны меньше 600 тысяч человек, так что вся территория, которую имеет смысл обслуживать из этого областного центра, имеет население от силы 2,5 миллиона человек.
В общем, Омск может добиться многого в самых разных сферах деятельности. Но на пути к роли логистического центра Сибири у этого города стоит не только уже сложившаяся расстановка сил, но и неумолимая география. Исправить которую вряд ли по силам любым инвесторам.
С тем, что из себя представляет и как работает ПЛП на Омском тракте, можно познакомиться, прочитав опубликованный в прошлом году репортаж обозревателя НГС.