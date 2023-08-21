Приехали. Омск решил отнять у Новосибирска титул города-склада — сравниваем потенциал и действительность

Ни догнать, ни перегнать

Для начала стоит сравнить текущие складские емкости. По подсчетам той же NF Group, общий объем качественной складской недвижимости Омска в прошлом году составлял 127 тысяч кв. м — утроившись, этот показатель достигнет 381 тысячу кв. м .

В Новосибирске сегодня сформировались несколько основных зон, где уже созданы или строятся складские мощности. Исторически, как отмечает руководитель направления складской недвижимости компании Nazarov&Partners Евгений Галан, склады и производственные мощности в Новосибирске были сконцентрированы вдоль Толмачевского шоссе, а также улиц Станционной и Петухова.