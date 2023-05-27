Бандитский Ново-Николаевск: как век назад в городе воровали китайский чай, отстреливались от сторожей и точно так же страдали от вони

Гужееды и чаерезы: как сибирские жулики грабили торговцев чаем

В этом году Новосибирск отмечает 130-й день рождения, но сколько лет сибирской преступности, вряд ли кто-то скажет точно. Печальный факт: воровать и убивать в этих местах стали задолго до появления молодого города и даже поселка.

Железная дорога похоронила «великий чайный путь», а вместе с ним и весьма оригинальный промысел по отъему чужого товара, рассказал заведующий Музеем Железнодорожного района Новосибирска Алексей Авдеев. Чай был дорог, везли его из Китая большими партиями и под надежной охраной. Быть застреленными или зарубленными воры не хотели, поэтому действовали хитростью.

