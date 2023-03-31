Первый оборотень. Как полицмейстер Ново-Николаевска победил преступность и занял ее место сам — он любил бордели и кабаки

На руках у ревизоров были 27 заявлений потерпевших, которые обвиняли главу полиции в страшных грехах: не так уж много, такое количество людей может и сговориться, особенно когда на кону стоит возможность избавиться от чрезмерно сурового чиновника.

Правда, потом оказалось, что эти 27 обращений — лишь малая часть от 130 изначально собранных. А спустя неделю у дверей дома, где работали чиновники, толкались те, кто хотел рассказать о том, что претерпели от городской полиции. Количество заявлений превысило три сотни. Потом и вовсе дошло до тысячи.