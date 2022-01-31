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Экс-полицейского будут судить за пропажу 90 банок тушенки и незаконную свадьбу в Новосибирской области

Бывший замначальника Черепановского отдела полиции обвиняется в превышении полномочий

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Эпизоды, за которые будут судить бывшего сотрудника МВД, произошли в 2020 году

Эпизоды, за которые будут судить бывшего сотрудника МВД, произошли в 2020 году

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Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-замначальника районного отдела полиции. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020 году во время запрета массовых мероприятий из-за ковида экс-полицейский разрешил владельцу кафе в Черепаново провести там свадьбу.

— По приказу бывшего полицейского был отозван наряд полиции, выехавший на место для проверки сообщений местных жителей, а также отказано в возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение противоэпидемических мероприятий, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, следствие предполагает, что он же приказал подчиненным отказать в возбуждении уголовного дела о побоях и хулиганстве со стрельбой из охотничьего карабина в сторону людей. Экс-полицейский проконсультировал стрелявшего о способах сокрытия следов преступления.

Еще один эпизод связан с хищением 90 банок тушенки.

— В августе 2020 года обвиняемый обратился в одну из продовольственных компаний с просьбой о спонсировании мясными консервами личного состава, командированного на Северный Кавказ. Однако все полученные 90 банок тушенки мужчина похитил, распорядившись по своему усмотрению, — добавили в прокуратуре.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Уголовное дело направят в Черепановский районный суд.

В декабре 2021 года Дзержинский районный суд вынес приговор двум полицейским за взятки. Один из них попался на том, что среди прочего получил от торговца 84 пачки быстрорастворимой лапши «Роллтон».

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