Экс-полицейского будут судить за пропажу 90 банок тушенки и незаконную свадьбу в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-замначальника районного отдела полиции. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020 году во время запрета массовых мероприятий из-за ковида экс-полицейский разрешил владельцу кафе в Черепаново провести там свадьбу.

— По приказу бывшего полицейского был отозван наряд полиции, выехавший на место для проверки сообщений местных жителей, а также отказано в возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение противоэпидемических мероприятий, — сообщили в ведомстве.

