Экс-полицейского будут судить за пропажу 90 банок тушенки и незаконную свадьбу в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-замначальника районного отдела полиции. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в 2020 году во время запрета массовых мероприятий из-за ковида экс-полицейский разрешил владельцу кафе в Черепаново провести там свадьбу.
— По приказу бывшего полицейского был отозван наряд полиции, выехавший на место для проверки сообщений местных жителей, а также отказано в возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение противоэпидемических мероприятий, — сообщили в ведомстве.
Кроме того, следствие предполагает, что он же приказал подчиненным отказать в возбуждении уголовного дела о побоях и хулиганстве со стрельбой из охотничьего карабина в сторону людей. Экс-полицейский проконсультировал стрелявшего о способах сокрытия следов преступления.
Еще один эпизод связан с хищением
— В августе 2020 года обвиняемый обратился в одну из продовольственных компаний с просьбой о спонсировании мясными консервами личного состава, командированного на Северный Кавказ. Однако все полученные
Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и
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