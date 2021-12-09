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В Новосибирске полицейский принял взятку «Роллтоном» и водкой. Что решил суд

Кроме того, во взятку входили гречка и вино

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Полицейский получил 84 пачки «Роллтона»

Полицейский получил 84 пачки «Роллтона»

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Сегодня, 9 декабря, Дзержинский районный суд вынес приговор двум полицейским за взятки. Один из них попался на том, что среди прочего получил от торговца 84 пачки быстрорастворимой лапши «Роллтон».

Виновными признали 37-летнего экс-начальника отдела участковых отдела полиции № 5 «Дзержинский» Николая Носкова и его 39-летнего заместителя Романа Тарасова.

Как рассказали в прокуратуре, бывшие полицейские в конце июня 2018 года встретились с предпринимателем, который торговал фруктами и овощами. Носков и Тарасов знали о датах и местах рейдовых мероприятий по пресечению незаконной торговли.

— Носков и Тарасов предложили ему за ежемесячное вознаграждение в размере от 26 до 50 тыс. рублей сообщать о таких рейдах с целью избежать привлечения к административной ответственности, — рассказали в прокуратуре.

Так, с июля 2018-го по февраль 2019-го они получили взятку общей суммой 304 тысячи рублей.

Николай Носков попался еще и на мелком взяточничестве. В 2018 году он договорился с предпринимателей, который торговал алкоголем без лицензии, что не будет составлять на него административные протоколы.

— За это он получил взятку в виде двух коробок с 84 пачками лапши быстрого приготовления «Роллтон», 24 банками гречки, 24 бутылками водки, 12 бутылками вина, 5 пачками бумаги, — рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил обоих к 7 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Кроме того, бывшие полицейские обязаны выплатить штраф в 5-кратном размере взятки. Носков и Тарасов 3 года не смогут работать во внутренних органах, их также лишили званий.

Носков за мелкое взяточничество осужден к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд освободил мужчину от наказания в связи с истечением срока давности. Приговор не вступил в законную силу.

8 декабря стал известен размер самой большой взятки, полученной в Новосибирской области в 2021 году. 2 миллиона и 5 тысяч рублей получил бывший замминистра ЖКХ Владимир Нормайкин. Предположительно, махинации были связаны с нацпроектом «Чистая питьевая вода».

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МВДкоррупция
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