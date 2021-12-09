В Новосибирске полицейский принял взятку «Роллтоном» и водкой. Что решил суд

Сегодня, 9 декабря, Дзержинский районный суд вынес приговор двум полицейским за взятки. Один из них попался на том, что среди прочего получил от торговца 84 пачки быстрорастворимой лапши «Роллтон».

Виновными признали 37-летнего экс-начальника отдела участковых отдела полиции № 5 «Дзержинский» Николая Носкова и его 39-летнего заместителя Романа Тарасова.

Как рассказали в прокуратуре, бывшие полицейские в конце июня 2018 года встретились с предпринимателем, который торговал фруктами и овощами. Носков и Тарасов знали о датах и местах рейдовых мероприятий по пресечению незаконной торговли.