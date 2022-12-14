Главная драгоценность города: роскошную люстру в 2,5 тонны опустили в зале НОВАТа — показываем ее вблизи на видео

Роскошную люстру в Новосибирском театре оперы и балета опустили в зал, чтобы заменить лампочки. Она притягивает взгляды зрителей вот уже 77 лет. НГС удалось снять вблизи главную драгоценность города, а также узнать много интересного о ней. А вы знали, что только хрустальные подвески весят 200 килограммов?
Театр оперы и балета строился в Новосибирске в самое непростое для страны время — в Великую Отечественную войну. Можно сказать, что строителям удалось сделать невозможное. В то же время из бронзы была отлита и люстра, такая же масштабная, как и сам театр. Ей уже 77 лет. Вы можете увидеть ее вблизи в нашем видео.
Зрители любят разглядывать роскошную люстру перед началом спектакля, гадая, какие у нее размеры.
Диаметр люстры — 6 метров, а общий вес составляет около 2,5 тонны. Общая высота ярусов также 6 метров.
— В многоярусной подвеске на разной высоте находятся три бронзовых обруча, соединенных между собой изящными тягами таких же бронзовых цепей. Последовательно увеличивающиеся в диаметре, эти обручи спускаются к большой «корзине» с большим количеством хрустальных гирлянд, — с гордостью показывают драгоценность в НОВАТе.
Опускают люстру вниз регулярно, чтобы сменить лампочки и почистить ее.
— Теперь уже все забыли о том времени, когда только через 50–60 минут постоянного вращения ручной лебедки люстра опускалась в партер из-под плафона. Сегодня люстра плавно опускается вниз, преодолевая 20-метровую высоту зала всего за 2–3 минуты, — объяснили в театре.
У люстры почти 500 лампочек, поэтому их замена может занимать больше часа.
В 2005 году люстру отреставрировали.
— Она была отремонтирована, и весь хрустальный декор, соответствующий первоначальным образцам, выполнили мастера из Чехии. Вес только хрустальных подвесок около 200 килограммов, — отметили в НОВАТе.
Сейчас потребляемая мощность люстры — порядка 50 кВт. Лампочки легко могут плавно включиться и так же гаснуть.
В Новосибирском театре оперы и балета полностью отремонтировали балетное крыло — на работу ушло чуть больше полутора лет и 268 миллионов рублей. В театре показали, на что были потрачены такие внушительные средства.