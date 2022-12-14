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Тема дняЛюстра НОВАТа вблизи
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Главная драгоценность города: роскошную люстру в 2,5 тонны опустили в зале НОВАТа — показываем ее вблизи на видео

НГС удалось снять ее во время замены лампочек

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Диаметр люстры — 6 метров

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Роскошную люстру в Новосибирском театре оперы и балета опустили в зал, чтобы заменить лампочки. Она притягивает взгляды зрителей вот уже 77 лет. НГС удалось снять вблизи главную драгоценность города, а также узнать много интересного о ней. А вы знали, что только хрустальные подвески весят 200 килограммов?

Театр оперы и балета строился в Новосибирске в самое непростое для страны время — в Великую Отечественную войну. Можно сказать, что строителям удалось сделать невозможное. В то же время из бронзы была отлита и люстра, такая же масштабная, как и сам театр. Ей уже 77 лет. Вы можете увидеть ее вблизи в нашем видео.

Зрители любят разглядывать роскошную люстру перед началом спектакля, гадая, какие у нее размеры.

Диаметр люстры — 6 метров, а общий вес составляет около 2,5 тонны. Общая высота ярусов также 6 метров.

— В многоярусной подвеске на разной высоте находятся три бронзовых обруча, соединенных между собой изящными тягами таких же бронзовых цепей. Последовательно увеличивающиеся в диаметре, эти обручи спускаются к большой «корзине» с большим количеством хрустальных гирлянд, — с гордостью показывают драгоценность в НОВАТе.

Диаметр люстры — 6 метров, как и высота всей конструкции

Диаметр люстры — 6 метров, как и высота всей конструкции

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Внутри спокойно может ходить человек

Внутри спокойно может ходить человек

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К люстре имеют доступ только рабочие

К люстре имеют доступ только рабочие

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Опускают люстру вниз регулярно, чтобы сменить лампочки и почистить ее.

— Теперь уже все забыли о том времени, когда только через 50–60 минут постоянного вращения ручной лебедки люстра опускалась в партер из-под плафона. Сегодня люстра плавно опускается вниз, преодолевая 20-метровую высоту зала всего за 2–3 минуты, — объяснили в театре.

У люстры почти 500 лампочек, поэтому их замена может занимать больше часа.

К люстре относятся очень бережно

К люстре относятся очень бережно

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Насколько она огромная!

Насколько она огромная!

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Лампочки приносят мешками

Лампочки приносят мешками

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В 2005 году люстру отреставрировали.

— Она была отремонтирована, и весь хрустальный декор, соответствующий первоначальным образцам, выполнили мастера из Чехии. Вес только хрустальных подвесок около 200 килограммов, — отметили в НОВАТе.

Сейчас потребляемая мощность люстры — порядка 50 кВт. Лампочки легко могут плавно включиться и так же гаснуть.

Шикарный хрустальный декор вблизи

Шикарный хрустальный декор вблизи

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Рабочие контролируют весь процесс очень тщательно

Рабочие контролируют весь процесс очень тщательно

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Кропотливый труд рабочих с лихвой окупается восторгом зрителей

Кропотливый труд рабочих с лихвой окупается восторгом зрителей

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В Новосибирском театре оперы и балета полностью отремонтировали балетное крыло — на работу ушло чуть больше полутора лет и 268 миллионов рублей. В театре показали, на что были потрачены такие внушительные средства.

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