Главная драгоценность города: роскошную люстру в 2,5 тонны опустили в зале НОВАТа — показываем ее вблизи на видео

Театр оперы и балета строился в Новосибирске в самое непростое для страны время — в Великую Отечественную войну. Можно сказать, что строителям удалось сделать невозможное. В то же время из бронзы была отлита и люстра, такая же масштабная, как и сам театр. Ей уже 77 лет. Вы можете увидеть ее вблизи в нашем видео.