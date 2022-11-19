Зритель этого не увидит: в НОВАТе потратили четверть миллиарда на ремонт — смотрим, на какой и где

В Новосибирском театре оперы и балета полностью отремонтировали балетное крыло — на работу ушло чуть больше полутора лет и 268 миллионов рублей. Сегодня, 19 ноября, в театре показали, на что были потрачены такие внушительные средства.
— В ходе работ выполнен ремонт всех помещений общей площадью более
В крыле заменили и модернизировали всё инженерное оборудование.
— Появились системы кондиционирования, подпора воздуха и дымоудаления. Полностью оборудованы тренажерный зал и помещение для стирки и сушки артистами репетиционных костюмов и балетной обуви, — добавили в театре.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на открытии крыла. Показываем, где репетируют артисты, а также то, что никогда не увидит зритель.
На этой неделе в НОВАТе состоялась премьера одноактового балета «Кармен-сюита». Яркое и откровенное выступление вы можете увидеть в нашем видео, а также вторую часть представления — дивертисмент.