Зритель этого не увидит: в НОВАТе потратили четверть миллиарда на ремонт — смотрим, на какой и где

В Новосибирском театре оперы и балета полностью отремонтировали балетное крыло — на работу ушло чуть больше полутора лет и 268 миллионов рублей. Сегодня, 19 ноября, в театре показали, на что были потрачены такие внушительные средства.

— В ходе работ выполнен ремонт всех помещений общей площадью более 4000 кв. м. Отреставрированы такие предметы, как гранитная лестница, паркетные полы и филенчатые двери. С учетом возросшей необходимости в дополнительных репетиционных площадках, на третьем этаже крыла появился третий балетный зал, — объяснили корреспонденту НГС в НОВАТе.