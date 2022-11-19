20idei
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 60.37
eur 62.45
Тема дняДва ребенка пострадали во время ДТП
Все новости
Все новости

Зритель этого не увидит: в НОВАТе потратили четверть миллиарда на ремонт — смотрим, на какой и где

На работу ушло чуть больше полутора лет

139
ds

Артисты репетируют в удобной для них одежде. Костюмы — для финальных прогонов и представлений

Поделиться

В Новосибирском театре оперы и балета полностью отремонтировали балетное крыло — на работу ушло чуть больше полутора лет и 268 миллионов рублей. Сегодня, 19 ноября, в театре показали, на что были потрачены такие внушительные средства.

— В ходе работ выполнен ремонт всех помещений общей площадью более 4000 кв. м. Отреставрированы такие предметы, как гранитная лестница, паркетные полы и филенчатые двери. С учетом возросшей необходимости в дополнительных репетиционных площадках, на третьем этаже крыла появился третий балетный зал, — объяснили корреспонденту НГС в НОВАТе.

В крыле заменили и модернизировали всё инженерное оборудование.

— Появились системы кондиционирования, подпора воздуха и дымоудаления. Полностью оборудованы тренажерный зал и помещение для стирки и сушки артистами репетиционных костюмов и балетной обуви, — добавили в театре.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на открытии крыла. Показываем, где репетируют артисты, а также то, что никогда не увидит зритель.

Вход в крыло теперь выглядит вот так

Вход в крыло теперь выглядит вот так

Поделиться

Новые просторные гримерки

Новые просторные гримерки

Поделиться

В залах уже идут репетиции

В залах уже идут репетиции

Поделиться

Все оборудование — новое

Все оборудование — новое

Поделиться

Артист балета должен держать себя в форме

Артист балета должен держать себя в форме

Поделиться

В залах сделано специальное покрытие

В залах сделано специальное покрытие

Поделиться

Просторные раздевалки с современными замками

Просторные раздевалки с современными замками

Поделиться

Теперь в крыле не два, а три репетиционных зала

Теперь в крыле не два, а три репетиционных зала

Поделиться

Артисты уже успели оценить ремонт

Артисты уже успели оценить ремонт

Поделиться

Балетное крыло открыто теперь полностью — все четыре этажа

Балетное крыло открыто теперь полностью — все четыре этажа

Поделиться

Массажный кабинет очень важен для артистов балета

Массажный кабинет очень важен для артистов балета

Поделиться

У коридоров современный дизайн

У коридоров современный дизайн

Поделиться

Артисты репетируют или под фортепиано, или под рояль

Артисты репетируют или под фортепиано, или под рояль

Поделиться

Лестницы полностью отреставрированы

Лестницы полностью отреставрированы

Поделиться

На этой неделе в НОВАТе состоялась премьера одноактового балета «Кармен-сюита». Яркое и откровенное выступление вы можете увидеть в нашем видео, а также вторую часть представления — дивертисмент.

По теме

НОВАТБалетРемонт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2