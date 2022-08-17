Как живут домашние лисы в Академгородке — самый пушистый фоторепортаж с необычной фермы

О домашних лисах в Академгородке знают многие новосибирцы, и это неудивительно. Эксперимент по превращению дикой лисы в ручную начался больше 60 лет назад. В этом году его основателю, генетику Дмитрию Беляеву исполнилось бы 105 лет, поэтому Институт цитологии и генетики СО РАН решил напомнить о том, с чего всё начиналось.

Мы сняли небольшой ролик об эксперименте с домашними лисами в Сибири: