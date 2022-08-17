Как живут домашние лисы в Академгородке — самый пушистый фоторепортаж с необычной фермы
Самый масштабный эксперимент по генетике проводят в ИЦиГ СО РАН — мы узнали, зачем это нужно
Ручных лис в Новосибирске продают уже несколько лет, но этот бизнес — всего лишь побочный эффект интеллектуального труда. 60 лет назад генетик Дмитрий Беляев начал эксперимент, которому нет аналогов в мире. Он решил одомашнить диких лис и ускорить процесс, на который в природе требуются тысячелетия. В результате ученому удалось вывести лис, которые расположены к человеку. Они живут на ферме в 10 минутах от Академгородка. Но там есть и искусственно выведенные агрессивные особи — мы узнали, зачем они понадобились ученым, как изучение лис помогает науке и за сколько можно купить домашнюю лису.
О домашних лисах в Академгородке знают многие новосибирцы, и это неудивительно. Эксперимент по превращению дикой лисы в ручную начался больше 60 лет назад. В этом году его основателю, генетику Дмитрию Беляеву исполнилось бы 105 лет, поэтому Институт цитологии и генетики СО РАН решил напомнить о том, с чего всё начиналось.
Мы сняли небольшой ролик об эксперименте с домашними лисами в Сибири:
Лженаука и репрессии
Музей истории генетики в Сибири занимает небольшую комнату в здании ИЦиГа. Сам институт появился в 1957, через 9 лет после того, как генетику в СССР признали ложной и буржуазной наукой.
Такое решение приняли в 1948 году на сессии ВАСХНИЛ, рассказывает заведующий музеем истории и генетики в Сибири Иван Синицын. После сессии многие ученые-генетики лишились работы. Тогда науку раскритиковали за то, что она не способна приносить практического результата.
Время шло, и западные страны добивались больших успехов в генетике и сельском хозяйстве. Советским ученым стало очевидно, что страна отстает, поэтому в 1956 году группа из 298 ученых написала письмо Хрущеву. В нем ученые изложили свое видение проблемы, письмо Хрущеву вручил лично в руки академик Курчатов. Физикам-ядерщикам особенно важно было изучать влияние радиации на наследственность. В результате Хрущев прислушался.
Игорь Курчатов — русский и советский физик, «отец» советской атомной бомбы. Главный научный руководитель атомной проблемы в СССР, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.
Тогда же появился Институт цитологии и генетики, его первым директором стал генетик Николай Дубинин:
— Слово «цитология» достаточно малоупотребимо. Идея Дубинина была в том, чтобы оттенить слово «генетика», чтобы у нового института было меньше проблем. Идея сработала, потому что жители Академгородка называют институт «Институтом цитологии», — рассказывает Иван Синицын.
Тем не менее это не спасло ученого: через два года Николая Дубинина уволили с поста директора по личному распоряжению Никиты Хрущева. После этого директором стал Дмитрий Беляев, который начал эксперимент по одомашниванию лис.
По словам Ивана Синицына, провести эксперимент Беляеву удалось за счет того, что он смог найти ему практическое применение. Эксперимент ученого был не только генетическим, но и селекционным. Его задачей было вывести породу лис, которые были бы дружелюбно настроены к человеку:
— У него было хозяйственное прикрытие. Он, заметил, что лисы, которые хорошо чувствуют себя в неволе, чаще размножаются. Соответственно, так как эти лисы были пушными, серебристо-черными, их мех в то время ценился. Поэтому можно было получать больше меха, — рассказывает Иван Синицын.
При этом со временем у одомашненных лисиц стала меняться внешность — на мехе, например, стали появляться пятнышки. Такие животные уже не подходили для пушнины, поэтому лис оставили только для научной работы.
— Так Беляев поставил точку в споре о том, могут ли генетические исследования быть полезными, а его эксперимент по одомашниванию лисиц прославил институт на весь мир, — говорит заведующий музеем.
О злых и добрых лисах
Со времен академика Беляева в ИЦиГе выросло больше 30 поколений лис. Они всё так же живут на специальной ферме в Каинской Заимке. Перед воротами на ферму гостей встречает большая лужа — это резервуар с дезинфицирующим раствором, который обеззараживает колеса въезжающего транспорта. Так животных хотят защитить от болезней внешнего мира.
На ферме разводят 3 группы лисиц: доместицированных, агрессивных и диких. Дикие — те, которые развиваются сами, без селекции. У входа на ферму сектор с «самыми злыми лисами». Они живут в небольших клетках под навесами, издалека такие домики напоминают деревянные бараки. Некоторые из них покосились или заросли малиной — в таких никто не живет.
По словам Ивана Синицына, у агрессивных лис рассеянное внимание, всю жизнь они находятся в состоянии постоянного стресса и хуже обучаются. Это заметно и человеку со стороны — когда подходишь к такими лисам, они начинают метаться, скулить и плакать. Одни бросаются в атаку, другие, наоборот, забиваются в угол. В целом, они больше напоминают уличных собак, которые из-за тяжелой жизни перестали доверять людям.
Далее — вольеры с «добрыми» лисами. Их получили в результате скрещивания самых дружелюбных к человеку особей. Как рассказывает научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН Дарья Шепелева, каждую осень на ферме проходит отбор.
Ученые тестируют поведение лисиц: смотрят, как животное реагирует на человека у клетки, затем заходят внутрь, гладят лису. Так проверяют более 750 лис на ферме, на основе тестов дают оценку поведению по шкале от -5 до +5. Лисы с самым «ручным» поведением остаются для дальнейшего размножения.
У особей с минимальным баллом судьба сложнее: их могут продать, использовать для других экспериментов или усыпить.
— Содержать большое количество животных, которые питаются мясным кормом, достаточно тяжело. Проще и дешевле проводить эксперименты с рыбками и мышками, но мы ограничены лисами, — говорит Дарья Шепелева.
Продают лис по всему миру и в России. Раньше новосибирские лисы пользовались большим спросом за рубежом, их покупали в Японии, Корее, Америке и Европе. Стоимость одной лисы — около 50 тысяч рублей.
Домашние лисы тоже немного напоминают юрких собак. Они живут в чуть более свободном вольере, где можно поиграться друг с другом и изучить новых гостей. Некоторых даже можно подержать на руках, правда, немного — животные не могут долго концентрироваться на чем-то одном.
Как эксперимент с лисами поможет в изучении мозга человека
В первую очередь, эксперимент по одомашниванию лис представляет собой фундаментальное исследование.
— Мы определяем, как и что устроено в природе. Понять, как это работает. Как из диких животных получились ласковые котики, которые мурлычат? Это хороший вопрос. Здесь мы можем это проследить, на каждую лису есть ее родословная. Мы можем сравнить лис, которые проходили и не проходили отбор, — объясняет Дарья Шепелева.
Тем не менее, такие исследования можно приложить к разным вещам, например, к агрессивному поведению. На модели «злых» животных можно понять, откуда у людей возникает повышенная агрессия и как это можно исправить.
— Сравнивая группы агрессивных и дружелюбных лис между собой, мы можем понять, какие структуры мозга вовлечены в этот процесс, какие гены там участвуют. А гены там участвуют такие же, как у людей, — говорит заведующий музеем института Иван Синицын, — Изучая этих лисиц, мы много узнаем о самих себе.
Например, так можно узнать, как концентрация внимания влияет на процесс обучения. Один из экспериментов, который проводили в институте выглядел так. Трем группам лисиц: домашним, «диким» и агрессивным, поставили задачу — 5 минут удерживать внимание в одной точке. Если лиса справлялась, ей давали корм. Если она терпела дольше 5 минут, получала больше корма.
— Соответственно, можно замерить способность концентрации внимания. А это главный критерий обучаемости, это и на людях показано. Чем ребенок больше концентрирует внимание, тем лучше учится, — объяснил Иван Синицын.
Лучше всех справились «дикие» лисицы, так как в природе внимание — залог выживания. Домашние лисицы тоже справлялись с заданием, но если их что-то отвлекало, они быстро переключались. Здесь причина в том, что таким лисам «и так хорошо», они знают, что в любом случае получат свой корм. Агрессивные лисы просто не поняли, что от них хотели, метались по клетке и не понимали, почему нет корма.
— То же самое можно увидеть и у людей. Если вы посмотрите на школьный класс, сразу видно детей, которые себя чувствуют неуютно, часто задирают других. Они, как правило, плохо учатся. Потому что не способны усваивать материал в обстановке, когда у них постоянный стресс. Поэтому очень важно для нас изучать различие в структурах мозга между лисами. Впоследствии это может привести к тому, что какие-то методики обучения разработают или новые лекарства, — перечисляет Иван Синицын.
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