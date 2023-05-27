Кто тут гений? Только люди с высоким IQ пройдут этот тест — найдите букву за 13 секунд

Ученые выяснили, от кого дети наследуют интеллект, а от кого красоту

Важно понимать, интеллект ребенка определяется наследственными факторами лишь на 40–60%, всё остальное зависит от влияния среды. Но в этих процентах, как выяснили ученые, главная роль отведена маме.



К такому выводу пришли американские исследователи. Гены, отвечающие за интеллект, связаны с Х-хромосомой, которых у женщин целых две.



— В основе этой идеи лежат так называемые «обусловленные гены», которые ведут себя по-разному в зависимости от их «происхождения». Некоторые из них работают только тогда, когда они передаются от матери. Если те же гены наследуются от отца, они «отключаются», — заявляет психолог Дженнифер Дельгадо, The Global News.

