Вам еще и доплатят! Проверьте, что вы знаете о своих правах покупателя

Если вы не сталкивались с ситуацией, когда ценники не совпадают с результатами на кассе, то вам наверняка попадались бракованные вещи. Если не бывало ни того ни другого, вы — везучий человек! Но даже с огромной долей везения никогда не будет лишним знать свои права как покупателя. Вдруг да пригодятся. Проверьте, знакомы ли они вам или продавцам ничего не стоит вас провести.

