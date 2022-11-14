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Тема дняКак изменились полки магазинов за полгода
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Полезные тесты по понедельникамТест

Вам еще и доплатят! Проверьте, что вы знаете о своих правах покупателя

10 вопросов, которые помогут вам сэкономить не одну тысячу рублей

982
ds

Кстати, этот тест можно пройти, стоя в очереди в кассу

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Если вы не сталкивались с ситуацией, когда ценники не совпадают с результатами на кассе, то вам наверняка попадались бракованные вещи. Если не бывало ни того ни другого, вы — везучий человек! Но даже с огромной долей везения никогда не будет лишним знать свои права как покупателя. Вдруг да пригодятся. Проверьте, знакомы ли они вам или продавцам ничего не стоит вас провести.

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