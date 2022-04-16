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12-летняя сибирячка перепела Аврил Лавин, но не прошла в финал шоу «Голос.Дети»

Девочка покинула команду Егора Крида на этапе «Песня на вылет»

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Елизавета спела песню Sk8er Boi Аврил Лавин

Елизавета спела песню Sk8er Boi Аврил Лавин

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12-летняя Елизавета Дименина из Новосибирска не прошла в финал девятого сезона шоу «Голос.Дети». Она покинула команду Егора Крида на этапе «Песня на вылет».

Перед первым выступлением наставник команды разделил всех на тройки. Елизавета выступала с 13-летней Еванжеликой Батаршиной и 11-летней Софьей Соколовой. Они спели песню Sk8er Boi Аврил Лавин.

— Девчат, вы умнички, сделали всё четко, несмотря на то что не всё было точно. Но фактор волнения сказывается. Вы первые, зажгли, задали тон сегодняшнего вечера. Я рад, что мы познакомились, и в дальнейшем мы будем общаться. Я всегда вам рад и поддержу вас, помогу в ваших начинаниях. Я выбираю Лизу, — сказал он после выступления девочек.

Она выступала в тройке с <nobr class="_">13-летней</nobr> Еванжеликой Батаршиной и <nobr class="_">11-летней</nobr> Софьей Соколовой

Она выступала в тройке с 13-летней Еванжеликой Батаршиной и 11-летней Софьей Соколовой

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После того как выступили остальные тройки участников, начался этап «Песни на вылет». После него Егор Крид выбрал участников, которые пройдут в финал — ими стали Аделия Загребина и Шамиль Ибадов.

— Хочу сказать большое спасибо своей замечательной группе поддержки, оркестру. Егор, спасибо, что были со мной на протяжении всего проекта, поддерживали и дали возможность постоять на сцене, — сказала Лиза на прощание.

Елизавета Дименина впервые появилась в эфире шоу 18 марта. Девочка исполнила песню The Weeknd Blinding lights. Выступление Лизы понравилось Егору Криду.

Недавно поклонница певицы Ирины Дубцовой из Новосибирска 5 марта выиграла 1 миллион рублей в песенном конкурсе на «Русском радио». Татьяна Плис рассказала НГС, как ей удалось стать лучше 15 тысяч конкурсантов.

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