12-летняя сибирячка перепела Аврил Лавин, но не прошла в финал шоу «Голос.Дети»

12-летняя Елизавета Дименина из Новосибирска не прошла в финал девятого сезона шоу «Голос.Дети». Она покинула команду Егора Крида на этапе «Песня на вылет».

Перед первым выступлением наставник команды разделил всех на тройки. Елизавета выступала с 13-летней Еванжеликой Батаршиной и 11-летней Софьей Соколовой. Они спели песню Sk8er Boi Аврил Лавин.

— Девчат, вы умнички, сделали всё четко, несмотря на то что не всё было точно. Но фактор волнения сказывается. Вы первые, зажгли, задали тон сегодняшнего вечера. Я рад, что мы познакомились, и в дальнейшем мы будем общаться. Я всегда вам рад и поддержу вас, помогу в ваших начинаниях. Я выбираю Лизу, — сказал он после выступления девочек.