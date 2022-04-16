12-летняя сибирячка перепела Аврил Лавин, но не прошла в финал шоу «Голос.Дети»
Девочка покинула команду Егора Крида на этапе «Песня на вылет»
12-летняя Елизавета Дименина из Новосибирска не прошла в финал девятого сезона шоу «Голос.Дети». Она покинула команду Егора Крида на этапе «Песня на вылет».
Перед первым выступлением наставник команды разделил всех на тройки. Елизавета выступала с
— Девчат, вы умнички, сделали всё четко, несмотря на то что не всё было точно. Но фактор волнения сказывается. Вы первые, зажгли, задали тон сегодняшнего вечера. Я рад, что мы познакомились, и в дальнейшем мы будем общаться. Я всегда вам рад и поддержу вас, помогу в ваших начинаниях. Я выбираю Лизу, — сказал он после выступления девочек.
После того как выступили остальные тройки участников, начался этап «Песни на вылет». После него Егор Крид выбрал участников, которые пройдут в финал — ими стали Аделия Загребина и Шамиль Ибадов.
— Хочу сказать большое спасибо своей замечательной группе поддержки, оркестру. Егор, спасибо, что были со мной на протяжении всего проекта, поддерживали и дали возможность постоять на сцене, — сказала Лиза на прощание.
Елизавета Дименина впервые появилась в эфире шоу 1
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