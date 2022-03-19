12-летняя сибирячка Елизавета Дименина попала на шоу «Голос.Дети» — к ней повернулся Егор Крид

Поздно вечером в пятницу, 18 марта, в эфир Первого канала вышел очередной выпуск
Девочка исполнила песню зарубежного исполнителя The Weeknd Blinding lights.
— Участие в шоу — ее давняя мечта. С самого раннего детства я заметила, что у нее есть тяга к музыке: она без конца слушала ее, пыталась повторить. В 3,5 года мы начали заниматься вокалом, с четырех она начала солировать. Мы с семи лет всё собирались на шоу, но никак не могли к этому прийти. В прошлом году наконец-то решились — она ездила на кастинг, получила предварительное «да», но все-таки нам не позвонили. А в этом году всё получилось, и она прошла, — рассказывает мама девочки Марина Дименина.
Выступление Лизы понравилось Егору Криду. Мама девочки призналась, что юная сибирячка была в восторге, так как обожает творчество музыканта.
— Она шла туда и хотела только к Егору. Настраивалась на то, что если повернутся все, то пойдет к Егору Криду. Дело в том, что еще мест оставалось очень мало. Она была очень счастлива, — добавила Марина Дименина.
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