«Я верю, что это сила мысли»: сибирячка рассказала, как выиграла миллион в песенном конкурсе на радио

Поклонница певицы Ирины Дубцовой из Новосибирска выиграла 1 миллион рублей в песенном конкурсе на «Русском радио». Татьяна Плис рассказала НГС историю своего творчества и рассказала, как ей удалось стать лучше 15 тысяч конкурсантов.
Сибирячка рассказала НГС, что поет с семи лет. Раньше девушка занималась пением профессионально — в вокальных студиях, принимала участие в детских и юношеских конкурсах. А затем, после начала семейной жизни, мечту Татьяны о покорении большой сцены пришлось отложить — она продолжила петь для души.
Уже больше полугода Татьяна выкладывает на своей странице в Instagram видео, на которых исполняет песни российских звезд. Однажды она все-таки решила попытать удачу и под одним из таких видео оставила хэштег конкурса на «Русском радио». И девушку заметили.
— Из всех моих песен, а их около ста, они выбрали песню Ирины Дубцовой. Я обрадовалась, ведь она моя любимая певица. И Ирина Дубцова оказалась в жюри, хотя до конца его состав не был известен. Была интрига полнейшая. Когда узнала, ночь перед конкурсом вообще не спала, — поделилась с корреспондентом НГС сибирячка.
В итоге мечта Татьяны Плис сбылась — она стала лучшей среди 15 тысяч конкурсантов. В качестве награды за победу девушке дадут миллион рублей. На радостях, со смехом признается сибирячка, она согласилась потратить часть денег, чтобы купить собаку дочери. Другую часть она потратит на запись клипа собственной песни. Но деньги — не весь выигрыш. У Татьяны Плис есть возможность спеть на одной сцене со своим кумиром — Ириной Дубцовой:
— Я верю, что это сила мысли. Что это вера. Я ходила и всем говорила: «Так, после 5 марта я еду в Москву! Я буду петь на одной сцене с Ириной Дубцовой вот в этом костюме». Я как раз померила костюм в магазине. На меня смотрели, как на сумасшедшую. Говорят: «Тань, ты еще не выиграла, ты что?» Я отвечала: «Конечно, не выиграла. Еще ведь не 5 марта. Вот 5 марта наступит, и выиграю».
Точная дата, когда предстоит спеть вместе с Ириной Дубцовой пока неизвестна, объясняет девушка.
Победа в конкурсе на радио, признается Татьяна Плис, укрепила ее веру в себя. Теперь, думает она, настало время покорять шоу «Голос».
— Буду верить, визуализировать, как в этот раз. И тогда всё точно сработает! — смеется сибирячка.
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