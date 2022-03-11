«Я верю, что это сила мысли»: сибирячка рассказала, как выиграла миллион в песенном конкурсе на радио

Поклонница певицы Ирины Дубцовой из Новосибирска выиграла 1 миллион рублей в песенном конкурсе на «Русском радио». Татьяна Плис рассказала НГС историю своего творчества и рассказала, как ей удалось стать лучше 15 тысяч конкурсантов.

Сибирячка рассказала НГС, что поет с семи лет. Раньше девушка занималась пением профессионально — в вокальных студиях, принимала участие в детских и юношеских конкурсах. А затем, после начала семейной жизни, мечту Татьяны о покорении большой сцены пришлось отложить — она продолжила петь для души.