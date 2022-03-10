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Жительница Новосибирска выиграла миллион в конкурсе на радио, спев песню Ирины Дубцовой

Выигрыш она потратит на покупку собаки для дочери и съемки клипа

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Выступление сибирячки выделили среди 15 тысяч других

Выступление сибирячки выделили среди 15 тысяч других

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Поклонница певицы Ирины Дубцовой из Новосибирска выиграла 1 миллион рублей в песенном конкурсе на «Русском радио». Победительницу конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском определили в эфире утреннего шоу «Русские Перцы» 5 марта.

Сибирячка Татьяна Плис обошла 15 тысяч других конкурсантов. Работу девушки среди остальных приметили члены жюри — продюсер Виктор Дробыш и певица Ирина Дубцова. Кстати, выиграть жительнице Новосибирска помогла как раз песня певицы — «Люби меня долго».

— Я не ожидала, но очень сильно верила, что выиграю! Для меня самый большой подарок — я увижу Ирину Дубцову. Говорят, если хочешь получить какую-то сумму денег, ты должен знать, для чего она нужна. На выигранные деньги мы купим собаку — это просьба дочери. Еще я недавно написала текст песни и мечтаю ее записать и снять клип, — передает слова Татьяны пресс-служба «Русского радио».

Выигранный миллион — не единственный подарок победительнице. Также в честь Татьяны Плис пройдет «Праздник на миллион» — на сцене девушка споет вместе с любимой звездой Ириной Дубцовой.

Новосибирец Евгений Аверкин выиграл в телепередаче «Слабое звено» 186 тысяч рублей — он рассказал журналисту НГС, как ему это удалось.

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