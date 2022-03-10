Жительница Новосибирска выиграла миллион в конкурсе на радио, спев песню Ирины Дубцовой

Поклонница певицы Ирины Дубцовой из Новосибирска выиграла 1 миллион рублей в песенном конкурсе на «Русском радио». Победительницу конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском определили в эфире утреннего шоу «Русские Перцы» 5 марта.
Сибирячка Татьяна Плис обошла 15 тысяч других конкурсантов. Работу девушки среди остальных приметили члены жюри — продюсер Виктор Дробыш и певица Ирина Дубцова. Кстати, выиграть жительнице Новосибирска помогла как раз песня певицы — «Люби меня долго».
— Я не ожидала, но очень сильно верила, что выиграю! Для меня самый большой подарок — я увижу Ирину Дубцову. Говорят, если хочешь получить какую-то сумму денег, ты должен знать, для чего она нужна. На выигранные деньги мы купим собаку — это просьба дочери. Еще я недавно написала текст песни и мечтаю ее записать и снять клип, — передает слова Татьяны пресс-служба «Русского радио».
Выигранный миллион — не единственный подарок победительнице. Также в честь Татьяны Плис пройдет «Праздник на миллион» — на сцене девушка споет вместе с любимой звездой Ириной Дубцовой.
Новосибирец Евгений Аверкин выиграл в телепередаче «Слабое звено» 186 тысяч рублей — он рассказал журналисту НГС, как ему это удалось.