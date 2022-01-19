«Дома в уютном кресле отвечать — совсем не то»: новосибирец выиграл 186 тысяч в шоу «Слабое звено»

Новосибирец Евгений Аверкин выиграл в телепередаче «Слабое звено» 186 тысяч рублей — он рассказал журналисту НГС, как ему это удалось.
Евгений Аверкин работает инженером в нефтегазовой отрасли и последние четыре года живет в Москве, а родился и вырос в Новосибирске. Окончил мехмат НГУ 10 лет назад. В свободное время он увлекается шахматами, интеллектуальными играми — «Что? Где? Когда?» — и квизами, а также спортом: бегом, большим теннисом, велопробегами. Этим летом Евгений задумался об участии в «Слабом звене».
— В очередной раз, смотря эту легендарную передачу дома, я обратил внимание, что могу отвечать на вопросы не хуже многих участников. Но я понимал, что дома в уютном кресле отвечать — совсем не то. Скорее всего, на съемках всё гораздо сложнее из-за волнения и давления, оказываемого ведущей. Вот я и решил тогда: «А почему бы не взять и не проверить самому, насколько там всё сложнее?» Так я и зашел на официальный сайт игры, ответил на входные вопросы, заполнил короткую анкету, снял минутное видео о себе, отправил и благополучно забыл о своей заявке, — рассказал Евгений журналисту НГС.
Спустя 3 месяца ему сообщили, что он прошел первый этап отбора, дали ссылку на второй этап — заочный, где нужно было ответить на 20 вопросов на сайте. А через пару недель позвонили и сказали, что всё отлично, но теперь нужно проверить, насколько хорошо он воспринимает вопросы на слух. Также задали 20 вопросов, Евгений, по его словам, ответил на 17 из них.
— Сказали, что это очень неплохой результат и что меня ждут на игре через месяц. Я был очень воодушевлен, поскольку никогда ранее не принимал участия в телевизионных передачах. С большим нетерпением ждал этот день — 28 октября, когда смогу достойно «опозориться» на всю страну. Телепередача нравилась мне еще с детства, с первого ее запуска по ТВ в 2001 году. Возрождение проекта в 2020 году меня удивило и очень обрадовало. И спустя год наконец-то пришел к мысли о том, что надо попробовать — пусть не ради результата, но, по крайней мере, опыт получу интересный, — вспомнил свои размышления участник.
Евгений Аверкин говорит, что команда была замечательной. Перед игрой участники вместе долгое время находились в комнате грима и ожидания, удалось немного пообщаться. Перед съемками у них была пара тренировочных раундов.
— Мы ответили на все вопросы, собрали несколько цепочек по 50 тысяч рублей. И тогда я уже понял, как сильны все мои сокомандники и что игра будет достойной, но вылететь в таком составе можно будет уже в первом раунде. Игра и сам съемочный процесс вызвали у меня массу впечатлений. Я был воодушевлен и в приподнятом настроении во время раундов с вопросами, хотя, конечно, внутри всё трепетало. Этапы голосования мне не нравились, так как тяжело было выбирать среди всех моих сильных сокомандников того, кто покинет игру, — делится Евгений.
Он выбрал для себя простую тактику — выбирать в голосовании того, кто хуже всех отвечал в раунде. Но уследить за ответами игроков, признается Евгений, удавалось с трудом, поэтому он допустил ошибку. Настоящим испытанием стало ничейное голосование в шестом раунде, где он как сильное звено должен был сделать выбор между двумя абсолютно равными по игре участниками.
— В перерывах между раундами нас очень тепло поддерживали работники студии, искренне за нас переживали, болели, общались, приносили воды. Ведущую Марию Киселеву я увидел еще до игры, когда нас только привели в студию. Она прошла мимо нас, посмотрела добрейшим взглядом и широко улыбнулась. Тогда я подумал, что у реальной Марии нет ничего общего с ее ролью в этой игре и нервничать под давлением строгого взгляда не стоит, — поясняет Евгений.
Он добавляет, что на студии в тот день снималась уже третья игра, поэтому съемки проводились с 9 часов вечера до часа ночи:
— Далеко не каждый способен в столь позднее время быстро и в полной мере проявлять свою эрудицию. Мне же это было привычно, поскольку по своей природе я все-таки сова и ближе к полуночи голова работает гораздо лучше, чем, например, с утра. Хотя к концу игры усталость от съемочного процесса все-таки сказалась, и на арену вышел «полосатый олень» (так участник назвал благородного оленя. — Прим. ред.), который, наверное, очень повеселил зрителей, — замечает игрок.
Но всё же Евгений Аверкин победил — по его мнению, было несколько причин: во-первых, ему удалось побороть волнение, хоть и не полностью:
— Честно говоря, я ожидал того, что волнение будет вводить меня в ступор, не давать мне понимать и слышать вопросы, ну или даже если я пойму вопрос, то — вспомнить правильный ответ. Я от волнения могу забыть термины и названия, даже если прекрасно понимаю, о чем речь. Но ничего подобного на игре не происходило. Наоборот, легкий мандраж меня даже как-то подстегивал, заставлял быть во внимании и вспоминать ответ еще при чтении вопроса. И, конечно, удача. Без везения я не обошелся. В четвертом раунде я, можно сказать, висел на волоске. Я был очень удивлен тому, что смог остаться дальше в игре.
Ранее мы рассказывали о том, что другой новосибирец четвертый раз подряд победил в шоу «Слабое звено».