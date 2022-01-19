«Дома в уютном кресле отвечать — совсем не то»: новосибирец выиграл 186 тысяч в шоу «Слабое звено»

Спустя 3 месяца ему сообщили, что он прошел первый этап отбора, дали ссылку на второй этап — заочный, где нужно было ответить на 20 вопросов на сайте. А через пару недель позвонили и сказали, что всё отлично, но теперь нужно проверить, насколько хорошо он воспринимает вопросы на слух. Также задали 20 вопросов, Евгений, по его словам, ответил на 17 из них.



— Сказали, что это очень неплохой результат и что меня ждут на игре через месяц. Я был очень воодушевлен, поскольку никогда ранее не принимал участия в телевизионных передачах. С большим нетерпением ждал этот день — 28 октября, когда смогу достойно «опозориться» на всю страну. Телепередача нравилась мне еще с детства, с первого ее запуска по ТВ в 2001 году. Возрождение проекта в 2020 году меня удивило и очень обрадовало. И спустя год наконец-то пришел к мысли о том, что надо попробовать — пусть не ради результата, но, по крайней мере, опыт получу интересный, — вспомнил свои размышления участник.