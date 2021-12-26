Новосибирец четвертый раз подряд победил в шоу «Слабое звено», на этот раз он обыграл чемпионов

Семен Родыгин одержал четвертую подряд победу в шоу «Слабое звено». Последний триумф примечателен тем, что соперничал новосибирец среди прочих сразу с двумя земляками, а также, что к игре были допущены лишь те, кто ранее одерживал победу.



Семен Родыгин из Новосибирска показывает завидную стабильность в интеллектуальном состязательном шоу телеканала «Мир» «Слабое звено». Четыре участия — четыре победы, последняя — уже в статусе чемпиона игры, соперниками были победители предыдущих выпусков.



— Опять получилось выиграть. Могу сказать, что с каждой игрой побеждать сложнее: оппоненты знают, с кем имеют дело, из-за этого активней играют именно против тебя. Интересно, что сразу трое участников были из Новосибирска в нашей команде. Я лично их знаю более 20 лет. С одним мы встретились в аэропорту накануне, с другим — уже на съемочной площадке: удивились оба невероятно, — рассказал НГС Семен.

