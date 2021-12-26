Новосибирец четвертый раз подряд победил в шоу «Слабое звено», на этот раз он обыграл чемпионов

Семен Родыгин одержал четвертую подряд победу в шоу «Слабое звено». Последний триумф примечателен тем, что соперничал новосибирец среди прочих сразу с двумя земляками, а также, что к игре были допущены лишь те, кто ранее одерживал победу.
Семен Родыгин из Новосибирска показывает завидную стабильность в интеллектуальном состязательном шоу телеканала «Мир» «Слабое звено». Четыре участия — четыре победы, последняя — уже в статусе чемпиона игры, соперниками были победители предыдущих выпусков.
— Опять получилось выиграть. Могу сказать, что с каждой игрой побеждать сложнее: оппоненты знают, с кем имеют дело, из-за этого активней играют именно против тебя. Интересно, что сразу трое участников были из Новосибирска в нашей команде. Я лично их знаю более 20 лет. С одним мы встретились в аэропорту накануне, с другим — уже на съемочной площадке: удивились оба невероятно, — рассказал НГС Семен.
В первых раундах выдающейся игры Родыгин не показал, но смотрелся не хуже остальных. Ближе к финалу сибиряку удалось справиться с собственным волнением. Оставшись один на один с последним из конкурентов, Семен одержал убедительную победу. Его выигрыш составил 204 тысячи рублей.
— Ощущения яркие очень на самом деле. Себе я не понравился в эфире категорически: мог бы сыграть намного лучше, — добавил Родыгин.
Ранее, после третьей победы, Семен рассказывал НСГ о закулисье интеллектуального шоу и о его ведущей.
«Слабое звено» — российская телевизионная игра, аналог британской «The Weakest Link». Особенностью передачи является удаление одного из игроков в конце каждого игрового раунда, что производится голосованием всех игроков. Игра появилась на российском телевидении в 2001 году.
В ноябре новосибирский фильм взял «Золотого дельфина» в Каннах в номинации «Фандрайзинг, некоммерческие организации». Рассказываем, о чем это кино.