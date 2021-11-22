Новосибирский фильм взял «Золотого дельфина» в Каннах — о чем это кино

Новосибирский фильм «Прочерк» получил престижную премию в Каннах
Новосибирский короткометражный фильм «Прочерк» взял «Золотого дельфина» на международном фестивале корпоративного видео и документалистики Cannes Corporate Media & TV Awards, который проходит в Каннах. Об этом сообщили на сайте компании FreeMotion Group.
— Золотую награду завоевал короткометражный художественный фильм «Прочерк» для новосибирской организации усыновителей «День аиста». Эта работа победила в категории «Фандрайзинг, Некоммерческие организации», — рассказали на сайте компании.
Съемкой и монтажом фильма занималась новосибирская компания LBL Production. В фильме играли новосибирские актеры Александр Вострухин, Максим Битюков, Артур Маркаров, Даниил Тарасов. Режиссером фильма, по данным «Кинопоиска», стал Павел Меняйло, который является генеральным директором компании LBL Production.
— Усыновленный еще в младенчестве парень живет в любящей семье. Став взрослым, он пытается найти ответы на важные для себя вопросы, чтобы двигаться дальше. Он отправляется в путь за ответами. Понять, кто он и откуда. История поиска себя и своих корней, — рассказывают о сюжете фильма на сайте «Кинопоиска».
Это не первый фильм, который Павел Меняйло снимает для фонда «День аиста». В 2019 году два новосибирских режиссера — Павел Меняйло и его сын Владимир Меняйло — получили Гран-при VIII Московского международного фестиваля корпоративного видео. Их короткометражный фильм «Открытие», посвященный историям детей из приемных семей, вызвал наибольший интерес у публики.
Компания LBL входит в компанию FreeMotion Group, которая сейчас базируется в Москве. Гендиректор компании — Вячеслав Гольфельд, бывший новосибирец. FreeMotion Group также выиграла конкурс Cannes Corporate Media & TV Awards 2021 с документальным фильмом о Евгении Маргулисе «Гуля».
Как рассказали в пресс-службе НТВ, фильм «Гуля» рассказывает о бывшем солисте «Машины времени» Евгении Маргулисе. В фильме друзья музыканта вспоминают самые яркие моменты и делятся историями. В фильме также Евгений гуляет и играет на улице.
— Премия Cannes Corporate Media & TV Awards ежегодно присуждается лучшим в мире корпоративным и документальным фильмам, а также онлайн-медиапостановкам. Конкурс проходит в одном из самых известных и важных киноцентров мира — в Каннах. Это единственный фестиваль корпоративных фильмов, проходящий в этом городе, который широко известен своими художественными фильмами и постановками, — рассказали в пресс-службе НТВ.
Бывший музыкант группы «Машина времени» Евгений Маргулис в 2019 году заглянул в подвал Дома актера, где расположена компания LBL Production. Именно там монтируют телепередачу «Квартирник у Маргулиса» и выпуск новогоднего эфира федерального телеканала. Журналист НГС Илья Калинин побывал в тайном подвале вместе с музыкантом.