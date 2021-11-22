Новосибирский фильм взял «Золотого дельфина» в Каннах — о чем это кино

Новосибирский короткометражный фильм «Прочерк» взял «Золотого дельфина» на международном фестивале корпоративного видео и документалистики Cannes Corporate Media & TV Awards, который проходит в Каннах. Об этом сообщили на сайте компании FreeMotion Group.



— Золотую награду завоевал короткометражный художественный фильм «Прочерк» для новосибирской организации усыновителей «День аиста». Эта работа победила в категории «Фандрайзинг, Некоммерческие организации», — рассказали на сайте компании.