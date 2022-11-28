«Это какая-то диверсия». Репортаж из школы, где учат по сталинским учебникам, оставляют детей на ночь и занимаются огородом

То, что с образованием у нас что-то не то, похоже, понимают уже на самом верху — на уровне тех, кто это образование и должен налаживать. Разговоры о реформе в этой сфере, как и сама реформа, по-моему, не прекращаются всё последнее время. Уже активно стали говорить, что и ЕГЭ себя не оправдал: мол, за последние годы общий уровень обучающихся заметно снизился, как и ухудшились результаты российских школьников на многих международных олимпиадах и конкурсах. Но пока наверху только обсуждают возможный откат по каким-то позициям к прежним стандартам, в одной из новосибирских школ уже третий год строят обучение не так, как везде. Корреспондент НГС Илья Калинин побывал в уникальной частной школе «А-класс», где школьники учатся по учебникам сталинского и брежневского периода, а учителя могут запросто остаться с детьми в школе на ночь и вечером изучать с ними в телескоп звездное небо. Создатели же этого необычного учебного заведения зарабатывают всего по 5000 рублей в месяц.
Как появилась частная школа «А-класс»
В Новосибирске третий год работает уникальная частная школа «А-класс», где детей учат по советским учебникам. До 4-го класса здесь занимаются по учебникам 1930–1950-х годов, с 5-го класса — по учебникам 1960–1970-х.
Открыли школу в 2020 году потомственный педагог и учитель начальных классов Наталья Захарчук и преподаватель биологии и химии Рита Мошкина, известная многим в Новосибирске как лидер рок-группы «Проверено». Наталья занимается административной частью, Рита — учебной программой и работой с учителями. Сделали эту школу молодые женщины изначально для своих детей, когда столкнулись с проблемами современных учебных программ.
— Однажды я поняла, что мои дети запутались в программе, которую им давали в обычной школе. Я их забрала, чтобы обучать самой, и начала подбирать программу. Проанализировав все обучающие программы, поняла, что советские — лучшие. Потом я поняла, что моим детям не хватает общения. Так и родилась идея школы. Да, я пыталась отправить детей в частные школы, но это большие деньги. И за большие деньги им будут давать то же, чему учат в муниципальной школе, — рассказала основательница «А-класса» Наталья Захарчук.
— Я тогда была просто в ужасе. Мои дети сменили две школы, одна была очень хорошая — крутой лицей. Я думала сначала, что вся проблема в смартфонах, забрала у ребенка гаджеты, но это не помогло, потому что были гаджеты у подружек. Потом каждый раз, когда я заглядывала в учебную программу, у меня волосы шевелились: я не понимала логику, не знала, как собственному ребенку это объяснить. Более того, мне в какой-то момент стало казаться, что это какая-то диверсия, потому что я как педагог понимаю: так объяснить материал невозможно, просто невозможно — он против логики. А потом случилась «священная пандемия», моя вторая дочь ушла на дистанционное обучение и должна была в Zoom учиться писать. И когда я заглянула в азбуку, то была поражена, — вспоминает, как пыталась разобраться с плохой успеваемостью своих детей вторая основательница «А-класса» Рита Мошкина.
На примере той же азбуки уже Наталья объясняет, как нарушена логика в современном учебном процессе:
— По советским переизданным [издательством «Сталинский букварь»] букварям разницу хорошо видно. Вот мы изучили, например, буквы «У» и «А». И мы читаем только те слова, в которых есть эти буквы. А дальше, когда идут большие тексты, в них, например, не будет буквы «З». Потому что мы ее еще не изучили. Будут только те буквы, что мы изучали до этого, — объясняет Наталья.
— У нас программа логичная, — добавляет Рита. — Сегодня мы прошли букву «А», завтра прошли букву «Б», послезавтра мы читаем слоги «АБ» и «БА». А в муниципальной школе сегодня мы проходим букву «А», завтра проходим букву «Ш», послезавтра читаем: «Мама мыла раму». И это во всех предметах так.
Приняв решение создать «правильную» школу, Наталья продала свою «Мазду» и нашла среди объявлений на «Авито» пустующее здание бывшего детского садика на улице Александра Невского — рядом с сосновым парком и живущими в нём белками. Ну, и муж-предприниматель, признаётся основательница школы, помогает ей во всём.
Чем еще отличается «А-класс» от обычных школ
Юридически «А-класс» — это некоммерческая организация, досуговый центр. Или, как здесь говорят, объединение родителей. Поэтому всякие ограничения, которые накладываются на учебные заведения, на «А-класс» не распространяются. Родители прекрасно знают, где и в каких условиях учат их детей, и в любой момент, в отличие от обычных школ, могут прийти с проверкой или даже принять участие в учебном процессе.
В этой школе пока сорок семь учеников с 1-го по 7-й класс и шестнадцать учителей в возрасте от 21 года до 63 лет. Самая пожилая — учительница истории Лилия Вяткина. Занятия проходят в первую смену пять дней в неделю, но семиклассники учатся и в субботу. В самом большом классе 14 человек, а самый маленький — шестой, где пока два ученика.
Из предметов, которых нет в обычной школе, здесь добавили каллиграфию — это когда дети учатся писать красиво. А вместо физкультуры проходят занятия по тхэквондо: Рита Мошкина — КМС по этой борьбе, имеет черный пояс, второй дан.
В «А-классе» вообще за креативный подход в обучении. Захотел, например, преподаватель по окружающему миру провести урок на природе — пожалуйста, рядом сосновый парк. Физкультура, кстати, в теплое время года тоже проходит на свежем воздухе.
Помимо нестандартного обучения, здесь часто проходят и внеучебные мероприятия: походы в музеи, на поэтические вечера, совершаются поездки в другие города, знакомства с интересными людьми, школьные ночевки, во время которых могут, например, рассматривать в телескоп звездное небо. А еще у школы есть свой огород, который разбили ученики, с кустарниками и деревьями: смородиной, вишней, малиной и орешником.
Пятиклассница Ксения учится здесь первый год, перевелась из частной школы. Рассказывает, что оставила прежнее место учебы без особого сожаления.
— В той школе был директор плохой. Ругался со всеми. А тут лучше. Тут лучше объясняют. Предметы новые есть: биология вместо окружающего мира и география, которой у нас не было. Нравится, что ночевали в школе. В той школе тоже хотели такое сделать, но ничего не вышло. А тут мы ходили гулять, разговаривали про звезды и пытались их увидеть в телескоп. Но не получилось — были тучи, — поделилась впечатлениями Ксения.
Вообще, все дети, с которыми говорил журналист, отмечали одно: здесь им понятнее объясняют. Например, семиклассница Маргарита рассказывает, что родители перевели ее сюда два года назад вслед за младшим братом, который посещал подготовительный класс.
— Если честно, сначала я не очень хотела сюда: друзья же оставались в прежней школе. Но, когда поучилась тут неделю, поняла, что здесь лучше. Здесь не так шумно, всё понятнее, учителя хорошие. Там половину предметов я не понимала и хуже училась. По математике хуже было, по литературе, — сообщила Маргарита.
Рита Мошкина, улыбаясь, замечает корреспонденту НГС, что учителя объясняют везде одинаково, просто советская программа — логичная, поэтому и понятна детям. И сюда идут с удовольствием не только дети, но и преподаватели.
— Учителя приходят к нам и говорят: «Я очень хочу учить детей, мне нравится учить детей. А в обычной школе не дают учить — меня заставляют писать бумажки, отмечать для директора, сколько светоотражающих элементов я насчитала на одежде детей, у кого какая семья — полная или неполная... И я не успеваю к урокам подготовиться. А уроков у меня двенадцать в день, потому что работаю в две смены. И я очень бы хотела нормально готовиться к урокам, мне есть что дать детям, но, к сожалению, я не могу этого сделать». А у нас учитель — может. Потому что единственный документ, который он ведет, — это внутренний журнал, где отмечается, кто пришел — не пришел, какая тема задана на дом, и выставляются оценки, — объясняет Мошкина.
В «А-классе» рассказывают удивительную историю, как пришедший к ним ученик с кучей диагнозов — задержка в развитии, синдром двигательной гиперреактивности, отсталость — попал в руки талантливой учительницы Елены Олейниковой. А она, как выразилась Рита Мошкина, «во всё это не верит, а верит только в лень». Через месяц все диагнозы у мальчика были сняты и он стал учиться, чего не могли добиться в простой школе.
Преподаватели здесь получают пока по 23 тысячи рублей, с января будет 25 тысяч. Но родительская оплата за каждого нового ученика — по 12 500 рублей в месяц в течение девяти учебных месяцев — в первую очередь делится на всех учителей. Кстати, у самих учредителей школы, Натальи и Риты, которые и преподают, и руководят, ежемесячная зарплата тоже есть: пять тысяч рублей.
Как соответствовать ФГОС и зачем всё это надо
Учеба по советским учебникам — главное отличие «А-класса» от всех остальных школ, в том числе и частных, где обучение проходит по федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). И при таком обучении школьникам необходимо ежегодно сдавать экзамены соответствия современным учебным программам. Для этого с марта здесь проводится так называемое предметное погружение по специальной методике. И, как замечает Рита Мошкниа, ежегодную аттестацию по ФГОС их ученики проходят вполне успешно.
— Как мы понимаем, к нам в системе предвзятое отношение: мол, самые умные тут выискались. Но, несмотря на это, наши дети хорошо аттестовываются — третий год уже. И даже иногда показывают результаты лучше, чем их сверстники из муниципальных школ, — рассказывает Мошкина. — Детям мы объясняем, что сейчас идет реформа образования. И пока реформаторы не знают, что должно получиться, мы будем учить предмет в двух вариантах. Один вариант учите и не парьтесь, а второй мы быстро пройдем, чтобы вы пришли к реформаторам и рассказали, как это нужно на сегодняшний день.
Подобных школ в России — около пятидесяти: за Уралом, кроме Новосибирска, еще в Красноярске, остальные — в европейской части страны. Если появится много новых учеников, Наталья и Рита готовы открыть такие учебные центры и в других районах Новосибирска — для этого, говорят, у них есть отработанная система. В планах — открытие школ в Сочи и Горно-Алтайске.
Что необходимо прямо сейчас, уточняют создатели необычной школы, так это неравнодушные преподаватели, которые считают, что в российском учебном процессе всё идет куда-то не туда и необходимо сохранить прежнюю учебную систему. А еще школе «А-класс» нужны учебники 1970-х и более ранних годов.
— У нас с Натальей такая логика: мы учим своих детей и подбираем для них хорошую компанию. Это не бизнес для нас. Может, высокопарно прозвучит, но мы так чувствуем: это вклад в нашу страну. То есть мы воспитываем людей, которым можно будет передать нашу страну. Если есть на свете патриоты, то это — мы. Потому что мы воспитываем не человека индивидуальной траектории, который может нажимать кнопку, а может не нажимать, мы воспитываем людей думающих. И в воспитательном плане мы постоянно вступаем в конфликт с концепцией потребления: мы здесь вырабатываем коллективизм, взаимопомощь и помощь, когда большие помогают маленьким, — озвучила общие с Натальей взгляды на их детище Рита Мошкина.
В конце августа 2022 года НГС рассказал о частной школе «Рост», которую открыл создатель «Мариотта», деволопер Александр Бойко и планирует построить для нее новое здание в Заельцовском бору. Эта школа организовывалась Бойко тоже для себя: ежемесячное обучение в ней стоит 69 тысяч рублей, а на новое здание планируется потратить почти 2,5 миллиарда рублей.