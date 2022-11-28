«Это какая-то диверсия». Репортаж из школы, где учат по сталинским учебникам, оставляют детей на ночь и занимаются огородом

На примере той же азбуки уже Наталья объясняет, как нарушена логика в современном учебном процессе:



— По советским переизданным [издательством «Сталинский букварь»] букварям разницу хорошо видно. Вот мы изучили, например, буквы «У» и «А». И мы читаем только те слова, в которых есть эти буквы. А дальше, когда идут большие тексты, в них, например, не будет буквы «З». Потому что мы ее еще не изучили. Будут только те буквы, что мы изучали до этого, — объясняет Наталья.



— У нас программа логичная, — добавляет Рита. — Сегодня мы прошли букву «А», завтра прошли букву «Б», послезавтра мы читаем слоги «АБ» и «БА». А в муниципальной школе сегодня мы проходим букву «А», завтра проходим букву «Ш», послезавтра читаем: «Мама мыла раму». И это во всех предметах так.

