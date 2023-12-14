«Важное направление»: магаданец попросил Путина о субсидированных рейсах в Новосибирск

Журналист из Магадана спросил в ходе прямой линии президента Владимира Путина о возможности сделать Новосибирск субсидированным направлением для магаданцев.



— Магадан имеет три субсидированных направления: это Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Москва. Но такие важные направления как Хабаровск и Новосибирск не входят в субсидии. Из-за этого одно путешествие до конечной точки может занимать более суток и может неслабо ударить по карману, — сказал журналист местного телевидения Александр Орлов.