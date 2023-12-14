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Итоговая пресс-конференция Путина

«Важное направление»: магаданец попросил Путина о субсидированных рейсах в Новосибирск

По мнению журналиста, это может развить внутренний туризм

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Пока летать в Новосибирск для жителей Магаданской области слишком дорого

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Журналист из Магадана спросил в ходе прямой линии президента Владимира Путина о возможности сделать Новосибирск субсидированным направлением для магаданцев.

— Магадан имеет три субсидированных направления: это Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Москва. Но такие важные направления как Хабаровск и Новосибирск не входят в субсидии. Из-за этого одно путешествие до конечной точки может занимать более суток и может неслабо ударить по карману, — сказал журналист местного телевидения Александр Орлов.

По мнению журналиста, дополнительные субсидированные направления для жителей севера и дальнего востока способствовали бы развитию внутреннего туризма.

— Мы безусловно продлим [уже принятые] плоские тарифы. [...]Это вопрос дополнительного бюджетного финансирования, мы посмотрим, что можно сделать, — ответил магаданскому журналисту Владимир Путин.

Президент также добавил, что вопрос связан с бюджетным финансированием, но он понимает, что даже внутри региона, который представляет Александр Орлов, расстояния могут быть огромными.

Ранее НГС поговорил с военнослужащим из Искитима, который задал Владимиру Путину вопрос в ходе прямой линии.

Владимир ПутинИтоговая пресс-конференцияПрямая линия с Владимиром Путиным
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