«Важное направление»: магаданец попросил Путина о субсидированных рейсах в Новосибирск

Журналист из Магадана спросил в ходе прямой линии президента Владимира Путина о возможности сделать Новосибирск субсидированным направлением для магаданцев.
— Магадан имеет три субсидированных направления: это Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Москва. Но такие важные направления как Хабаровск и Новосибирск не входят в субсидии. Из-за этого одно путешествие до конечной точки может занимать более суток и может неслабо ударить по карману, — сказал журналист местного телевидения Александр Орлов.
По мнению журналиста, дополнительные субсидированные направления для жителей севера и дальнего востока способствовали бы развитию внутреннего туризма.
— Мы безусловно продлим [уже принятые] плоские тарифы. [...]Это вопрос дополнительного бюджетного финансирования, мы посмотрим, что можно сделать, — ответил магаданскому журналисту Владимир Путин.
Президент также добавил, что вопрос связан с бюджетным финансированием, но он понимает, что даже внутри региона, который представляет Александр Орлов, расстояния могут быть огромными.
Ранее НГС поговорил с военнослужащим из Искитима, который задал Владимиру Путину вопрос в ходе прямой линии.