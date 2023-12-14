НГС поговорил с десантником из Искитима, который задал Путину важный вопрос об СВО — что думает Сергей Соболев

— Обратился в военный комиссариат города Искитима — отказ, обратился в фонд защитников отечества — отказ, обратился в центр социальной поддержки населения — отказ, — заявил мужчина.



Президент признал, что проблема вытекает из «пробелов, которые были допущены Министерством обороны». Он добавил, что юридически частных военных компаний в России нет, а бойцы, заключившие с ними контракты, юридически не связаны с государством.

