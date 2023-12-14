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Итоговая пресс-конференция Путина

НГС поговорил с десантником из Искитима, который задал Путину важный вопрос об СВО — что думает Сергей Соболев

Военный пожаловался главе государства, что ему не выдают ветеранское удостоверение

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Сергей Соболев участвовал в СВО от частной военной компании

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Житель Искитима Сергей Соболев, вернувшийся с СВО, в эфире прямой линии с президентом России Владимиром Путиным попросил разобраться с проблемой получения ветеранского удостоверения.

Во время трансляции показали видеообращение Соболева, в котором он рассказал, что участвовал в СВО от частной военной организации. После окончания полугодового контракта на родине ему отказались выдавать удостоверение ветерана боевых действий.

— Обратился в военный комиссариат города Искитима — отказ, обратился в фонд защитников отечества — отказ, обратился в центр социальной поддержки населения — отказ, — заявил мужчина.

Президент признал, что проблема вытекает из «пробелов, которые были допущены Министерством обороны». Он добавил, что юридически частных военных компаний в России нет, а бойцы, заключившие с ними контракты, юридически не связаны с государством.

— Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которыми пользуются другие участники боевых действий, — ответил Владимир Путин.

Сергея Соболева представили на прямой линии дважды. Но первый раз после его представления был озвучен вопрос, который зачитал другой военный — Путина спросили про военно-патриотическую работу.

В беседе с редакцией НГС 31-летний десантник Сергей Соболев заявил, что на прямой линии произошла ошибка.

— Я начал сразу звонить на линию, чтобы сказать, что ошибка произошла. Того, кто задавал вопрос я не успел рассмотреть, а справа от него стоял — командир первого батальона, — пояснил Соболев.

Спустя около получаса после первого представления Соболева в эфире вышло обращение самого искитимца. Он заявил, что после этого ему сразу же начали звонить родственники, друзья и боевые товарищи, которые так же не могут получить ветеранское удостоверение.

— Все пишут, звонят, говорят: «Ну хоть ты пробился». У моих боевых товарищей и ранения есть, — резюмировал Соболев.

По его словам, теперь у «них у всех появилась надежда».

НГС в режиме онлайн рассказывает, как проходит большая пресс-конференция Владимира Путина.

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