НГС поговорил с десантником из Искитима, который задал Путину важный вопрос об СВО — что думает Сергей Соболев

Житель Искитима Сергей Соболев, вернувшийся с СВО, в эфире прямой линии с президентом России Владимиром Путиным попросил разобраться с проблемой получения ветеранского удостоверения.
Во время трансляции показали видеообращение Соболева, в котором он рассказал, что участвовал в СВО от частной военной организации. После окончания полугодового контракта на родине ему отказались выдавать удостоверение ветерана боевых действий.
— Обратился в военный комиссариат города Искитима — отказ, обратился в фонд защитников отечества — отказ, обратился в центр социальной поддержки населения — отказ, — заявил мужчина.
Президент признал, что проблема вытекает из «пробелов, которые были допущены Министерством обороны». Он добавил, что юридически частных военных компаний в России нет, а бойцы, заключившие с ними контракты, юридически не связаны с государством.
— Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которыми пользуются другие участники боевых действий, — ответил Владимир Путин.
Сергея Соболева представили на прямой линии дважды. Но первый раз после его представления был озвучен вопрос, который зачитал другой военный — Путина спросили про военно-патриотическую работу.
В беседе с редакцией НГС 31-летний десантник Сергей Соболев заявил, что на прямой линии произошла ошибка.
— Я начал сразу звонить на линию, чтобы сказать, что ошибка произошла. Того, кто задавал вопрос я не успел рассмотреть, а справа от него стоял — командир первого батальона, — пояснил Соболев.
Спустя около получаса после первого представления Соболева в эфире вышло обращение самого искитимца. Он заявил, что после этого ему сразу же начали звонить родственники, друзья и боевые товарищи, которые так же не могут получить ветеранское удостоверение.
— Все пишут, звонят, говорят: «Ну хоть ты пробился». У моих боевых товарищей и ранения есть, — резюмировал Соболев.
По его словам, теперь у «них у всех появилась надежда».
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