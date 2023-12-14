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Итоговая пресс-конференция ПутинаОнлайн-трансляция

Президент подводит итоги года: онлайн-трансляция пресс-конференции Путина

Следим за главными заявлениями вместе с вами

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Добрый день, дорогие читатели! Наконец мы дождались того дня, когда Владимир Путин даст большую пресс-конференцию. В этом году ее впервые совместили с «Прямой линией», на которой глава государства отвечает на вопросы жителей страны, так что есть подозрение, что разговор нас ждет долгий и обстоятельный. В этой онлайн-трансляции мы расскажем обо всех важных президентских заявлениях.

Иван Некрасов

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Если все пойдет по плану, то прямая линия с президентом вот-вот начнется. Ее будут транслировать по федеральным телеканалам, на радио и в официальных сообществах «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Естественно, мы тоже будем рассказывать вам обо всем происходящем.

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Илья Ненко

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Незадолго до совмещенной «прямой линии» и пресс-конференции Кремль раскрыл некоторые детали мероприятия.

Ту часть мероприятия, которая будет представлять собой пресс-конференцию, проведет Дмитрий Песков — «до того момента, как президент отстранит его от этого процесса». За модерацию «прямой линии» будут отвечать журналисты двух федеральных телеканалов.

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Илья Ненко

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Модераторы «Итогов года» заняли свои места, до встречи с президентом осталось всего ничего.

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Илья Ненко

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За день до пресс-конференции, 13 декабря, в зале, где Путин будет подводить итоги, начали тестировать выведение вопросов на экран.

Вероятно, на фото один из вопросов.

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Илья Ненко

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Прямая линия еще не началась, а Кремлевский пул уже пишет, что она будет дольше, чем планировали телевизионщики — 3 часа 50 минут.

Напомним, что в сетке телевещания под нее заготавливали три часа. Кому-то придется подвинуться.

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Илья Ненко

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В зал, где Путин будет подводить итоги года, пришел генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Что примечательно, без плаката. Но его фирменная прическа и без особых ритуалов привлекает внимание.

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Илья Ненко

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Некоторые приходят на встречу с президентом не только для того, чтобы задать ему вопрос. Некоторые вот хотят жениться. от всей души желаем этому молодому человеку успехов в его нелегком деле. В конце концов, не за горами Новый год, и все желания должны сбываться.

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Илья Ненко

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В Кремлевском пуле рассказывают, что на Прямую линию с Владимиром Путиным поступило 2,3 миллиона вопросов:

  • 1,4 миллиона — по телефону;
  • 605 тысяч — по СМС;
  • 154 тысячи — через сайт;
  • 106 тысяч — через соцсети;
  • 50 тысяч через приложение.

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Илья Ненко

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Гостья из Мордовии Марина Девятова, которая впервые приехала не пресс-конференцию Путина, рассказала, что не может передать своих эмоций, но объяснила, что надела настоящий костюм конца 19 века.

— В этом костюме, я считаю, вся сила нашего рода, нашего села и нашего мордовского народа, и это мне поможет, — рассказала Марина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Екатерина Крупенько

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Илья Ненко

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В этом году на трансляцию пресс-конференции президента в эфирных сетках телеканалов запланировано три часа.

Так выглядят, к примеру, планы «Первого канала». На «Россия 1» та же картина

Так выглядят, к примеру, планы «Первого канала». На «Россия 1» та же картина

Но Дмитрий Песков предупредил, что у нее нет определенного заранее четкого хронометража — «это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера».

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Илья Ненко

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При входе в Гостиный двор, где Путин будет подводить итоги года, журналистам замеряют температуру и опыляют серебром. Такое же дезинфицирующее средство применяли на Большой пресс-конференции в 2021 году — говорят, оно предупреждает распространение вирусных и бактериальных инфекций.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: RIA_Kremlinpool / T.me

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Илья Ненко

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В колл-центре, где принимают звонки от жителей страны, рассказали, что большинство вопросов касаются коммунальных платежей, повышения цен и выплат военнослужащим.

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Илья Ненко

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По традиции многие участники прямой линии приходят на встречу президентом в национальных костюмах.

Хотя официальной статистики о том, как часто им дают слово по сравнению с теми, кто явился в пиджаках, нет, таким образом они стараются привлечь внимание Путина.

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Иван Некрасов

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В 2021 году Владимир Путин отвечал на вопросы почти 4 часа. Главными темами были коллективный иммунитет и преследование антипрививочников, политзаключенные и пытки в тюрьмах, а также отравление Навального.

Также Владимир Путин отвечал на вопросы о «слухах про войну с Украиной». Тогда президент предупреждал, что Украина станет «анти-Россией», которую западные страны будут накачивать современным оружием. Владимир Путин отмечал, что война – «это не наш выбор, мы этого не хотим».

В 2021 году мы также рассказывали о главных темах пресс-коференции главы государства.

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Илья Ненко

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Журналистов начали пускать в зал, где будет проходить встреча с президентом.

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Иван Некрасов

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В 2022 году Кремль отказался от проведения пресс-конференции и прямой линии с президентом. Сегодняшнее мероприятие пройдет впервые за последние два года и станет первым после начала СВО.

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Иван Некрасов

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, анонсируя сегодняшнюю пресс-конференцию, рассказывал, что в студии, где ее проведут, будут находиться российские федеральные и региональные журналисты со всей страны, а также иностранные журналисты, аккредитованные иностранные журналисты, работающие в Москве. Корреспонденты издания MSK1.RU тоже подавали заявку на участие в пресс-конференции, но им отказали.

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Владимир ПутинПресс-конференцияПрямой эфирПрезидентКремльГостиный дворДмитрий ПесковЖурналистыСВОСпецоперацияВопросыИтоги года
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