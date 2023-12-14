Президент подводит итоги года: онлайн-трансляция пресс-конференции Путина

Если все пойдет по плану, то прямая линия с президентом вот-вот начнется. Ее будут транслировать по федеральным телеканалам, на радио и в официальных сообществах «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Естественно, мы тоже будем рассказывать вам обо всем происходящем.
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Незадолго до совмещенной «прямой линии» и пресс-конференции Кремль раскрыл некоторые детали мероприятия.
Ту часть мероприятия, которая будет представлять собой пресс-конференцию, проведет Дмитрий Песков — «до того момента, как президент отстранит его от этого процесса». За модерацию «прямой линии» будут отвечать журналисты двух федеральных телеканалов.
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Модераторы «Итогов года» заняли свои места, до встречи с президентом осталось всего ничего.
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За день до пресс-конференции, 13 декабря, в зале, где Путин будет подводить итоги, начали тестировать выведение вопросов на экран.
Вероятно, на фото один из вопросов.
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Прямая линия еще не началась, а Кремлевский пул уже пишет, что она будет дольше, чем планировали телевизионщики — 3 часа 50 минут.
Напомним, что в сетке телевещания под нее заготавливали три часа. Кому-то придется подвинуться.
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В зал, где Путин будет подводить итоги года, пришел генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Что примечательно, без плаката. Но его фирменная прическа и без особых ритуалов привлекает внимание.
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Некоторые приходят на встречу с президентом не только для того, чтобы задать ему вопрос. Некоторые вот хотят жениться. от всей души желаем этому молодому человеку успехов в его нелегком деле. В конце концов, не за горами Новый год, и все желания должны сбываться.
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В Кремлевском пуле рассказывают, что на Прямую линию с Владимиром Путиным поступило 2,3 миллиона вопросов:
- 1,4 миллиона — по телефону;
- 605 тысяч — по СМС;
- 154 тысячи — через сайт;
- 106 тысяч — через соцсети;
- 50 тысяч через приложение.
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Гостья из Мордовии Марина Девятова, которая впервые приехала не пресс-конференцию Путина, рассказала, что не может передать своих эмоций, но объяснила, что надела настоящий костюм конца 19 века.
— В этом костюме, я считаю, вся сила нашего рода, нашего села и нашего мордовского народа, и это мне поможет, — рассказала Марина.
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В этом году на трансляцию пресс-конференции президента в эфирных сетках телеканалов запланировано три часа.
Но Дмитрий Песков предупредил, что у нее нет определенного заранее четкого хронометража — «это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера».
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При входе в Гостиный двор, где Путин будет подводить итоги года, журналистам замеряют температуру и опыляют серебром. Такое же дезинфицирующее средство применяли на Большой пресс-конференции в 2021 году — говорят, оно предупреждает распространение вирусных и бактериальных инфекций.
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В колл-центре, где принимают звонки от жителей страны, рассказали, что большинство вопросов касаются коммунальных платежей, повышения цен и выплат военнослужащим.
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По традиции многие участники прямой линии приходят на встречу президентом в национальных костюмах.
Хотя официальной статистики о том, как часто им дают слово по сравнению с теми, кто явился в пиджаках, нет, таким образом они стараются привлечь внимание Путина.
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В 2021 году Владимир Путин отвечал на вопросы почти 4 часа. Главными темами были коллективный иммунитет и преследование антипрививочников, политзаключенные и пытки в тюрьмах, а также отравление Навального.
Также Владимир Путин отвечал на вопросы о «слухах про войну с Украиной». Тогда президент предупреждал, что Украина станет «анти-Россией», которую западные страны будут накачивать современным оружием. Владимир Путин отмечал, что война – «это не наш выбор, мы этого не хотим».
В 2021 году мы также рассказывали о главных темах пресс-коференции главы государства.
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Журналистов начали пускать в зал, где будет проходить встреча с президентом.
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В 2022 году Кремль отказался от проведения пресс-конференции и прямой линии с президентом. Сегодняшнее мероприятие пройдет впервые за последние два года и станет первым после начала СВО.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, анонсируя сегодняшнюю пресс-конференцию, рассказывал, что в студии, где ее проведут, будут находиться российские федеральные и региональные журналисты со всей страны, а также иностранные журналисты, аккредитованные иностранные журналисты, работающие в Москве. Корреспонденты издания MSK1.RU тоже подавали заявку на участие в пресс-конференции, но им отказали.
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