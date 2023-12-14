Владимир Путин ответил на вопрос из Донбасса — его задал военный, которого представили жителем Искитима

— Воспитание молодых людей в духе патриотизма в хорошем смысле — это важно. И мы уже это делаем. Свыше тысячи ваших коллег и товарищей по оружию работают в школах и с детскими подростковыми коллективами. И мы обязательно будем это делать дальше и расширять эту работу. Одно дело — прочитать это в книжке и кино посмотреть, а другое — передать это на личном примере. Самое лучшее — это личный пример. И кто это может сделать, если не вы, — закончил отвечать Владимир Путин.