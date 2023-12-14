Владимир Путин ответил на вопрос из Донбасса — его задал военный, которого представили жителем Искитима

Сегодня, 14 декабря, во время пресс-конференции Владимира Путина вопрос президенту задал военный, которого представили Сергеем Соболевым из Искитима. Перед трансляцией вопроса прозвучало следующее:
— Можно я покажу кипу. Это только то, что я отобрал. Проблема с выдачей удостоверения ветерана боевых действий. И предлагаю сейчас идти на видеовопрос по этой тематике. Сергей Максимович Соболев из Новосибирской области, город Искитим, — сказал один из ведущих.
Но вопрос был задан по другой теме.
Вопрос прозвучал в записи, которая была сделана в Донбассе. На видео мужчина находился в окружении военных. Как объяснил сам мужчина на видео, это штурмовая бригада Министерства обороны.
— Парни под Донецком работает уверенно. Оборона врага трещит по швам. Каждый новый день приносит новый хороший результат. Победа наша видна. Но когда СВО закончится, предстоит обустраивать тех людей, которые воевали. Вот те же ветераны могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения, готовить смену армии. Как думаете, может, есть смысл создать военно-патриотическую структуру? Есть ли такие планы? — сказал автор вопроса.
Владимир Путин поблагодарил автора вопроса и всех военнослужащих. Также президент рассказал, что военно-патриотическая работа в школах уже проводится и будет развиваться.
— Командиры многократно мне говорили, что сейчас на таком-то участке создается такая-то обстановка. Сейчас там ветераны. Ситуация будет абсолютно точно взята на контроль. Простые слова — это оценка того, что вы делаете и что будете делать. Что касается востребованности таких людей, как вы, в процессе воспитания молодого поколения наших школьников и молодых людей — в высшей степени востребована. И это очевидная вещь особенно на переломных моментах любой страны, — ответил президент.
В конце ответа Путин привел цитату Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы, а учителя и священники.
— Воспитание молодых людей в духе патриотизма в хорошем смысле — это важно. И мы уже это делаем. Свыше тысячи ваших коллег и товарищей по оружию работают в школах и с детскими подростковыми коллективами. И мы обязательно будем это делать дальше и расширять эту работу. Одно дело — прочитать это в книжке и кино посмотреть, а другое — передать это на личном примере. Самое лучшее — это личный пример. И кто это может сделать, если не вы, — закончил отвечать Владимир Путин.
Пресс-конференцию Владимира Путина журналисты Городских порталов освещают в текстовой онлайн-трансляции.