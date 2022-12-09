Новосибирцы в Казахстане смогут рассчитываться за покупки картой «Мир» — республика получила разрешение от США

Регулятор 8 декабря получил письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC).

— В письме американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность. При этом в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций, — говорится в пресс-релизе.