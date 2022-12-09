Новосибирцы в Казахстане смогут рассчитываться за покупки картой «Мир» — республика получила разрешение от США

В Республике Казахстан смогут принимать карты платежной системы «Мир». Об этом сообщает в пресс-релизе Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Регулятор 8 декабря получил письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC).
— В письме американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность. При этом в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций, — говорится в пресс-релизе.
Ведомство уже провело встречу с казахстанскими банками.
— Казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц, — добавили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. — При этом решение о подключении к системе «Мир» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.
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