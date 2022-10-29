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На здании бывшего отеля Marriott появилась вывеска с новым названием

Отель на площади Ленина сменил имя на Grand Autograph

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Известный отель теперь работает под новым именем

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29 октября на здании отеля на улице Орджоникидзе, 31 появилась новая вывеска — теперь он официально называется Grand Autograph Hotel Novosibirsk.

После того, как компания Marriott International ушла из России, с отеля сняли соответствующую вывеску. В начале июля стало известно, что теперь он будет называться Grand Autograph, но новое название на фасаде здания появилось только сейчас.

— Все изменения, которые должны были быть внесены, внесены ещё летом, когда «Марриотт» уходил. Просто чтобы изготовить вывеску, нужно время, согласовать её — нужно время, зарегистрировать товарный знак — нужно время. Поэтому появляется это сейчас, а не в июле, — объяснил журналисту НГС владелец отеля, новосибирский девелопер Александр Бойко.

Он уточнил, что брендированную атрибутику отеля постепенно также заменяют на новую — с новыми названием и логотипом. При этом разницы гости отеля не почувствуют, поскольку заказом необходимой продукции занимались в Новосибирске.

Свою деятельность на территории России сеть отелей Marriott приостановила в начале июня — соответствующее заявление тогда появилось на сайте компании.

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