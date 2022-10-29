На здании бывшего отеля Marriott появилась вывеска с новым названием

29 октября на здании отеля на улице Орджоникидзе, 31 появилась новая вывеска — теперь он официально называется Grand Autograph Hotel Novosibirsk.



После того, как компания Marriott International ушла из России, с отеля сняли соответствующую вывеску. В начале июля стало известно, что теперь он будет называться Grand Autograph, но новое название на фасаде здания появилось только сейчас.

