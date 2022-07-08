Со здания бывшего отеля Marriot сняли вывеску со старым названием
Ранее сеть заявила об уходе из России
Со здания отеля на улице Орджоникидзе, 31 в Новосибирске сняли вывеску Marriot. Теперь он называется Grand Autograph Hotel Novosibirsk.
Смена названия произошла 5 июля. Сегодня, 8 июля, вывески, которая раньше была над главным входом в здание, уже нет.
Ранее собственник отеля в Новосибирске Александр Бойко рассказал, что смена названия на гостях не отразится.
— Нас уведомили, что Marriott International уходит из России, и дали время сменить название. Не бывает ничего, что не играло бы в пользу бизнеса, здесь мы тоже найдем плюсы, — пояснил владелец отеля.
Сегодня, 8 июля, в разговоре с корреспондентом НГС Александр Бойко не смог уточнить, в какой день сняли старую вывеску. Сроки изготовления новой также неизвестны.
На этой неделе, 6 июля, на здании обновленного «Макдоналдса» на Красном проспекте повесили баннер с новым названием «Вкусно — и точка». Показываем, как он выглядит.