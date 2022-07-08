Со здания бывшего отеля Marriot сняли вывеску со старым названием

Ранее собственник отеля в Новосибирске Александр Бойко рассказал, что смена названия на гостях не отразится.



— Нас уведомили, что Marriott International уходит из России, и дали время сменить название. Не бывает ничего, что не играло бы в пользу бизнеса, здесь мы тоже найдем плюсы, — пояснил владелец отеля.