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Со здания бывшего отеля Marriot сняли вывеску со старым названием

Ранее сеть заявила об уходе из России

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Сроки замены вывески неизвестны

Сроки замены вывески неизвестны

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Со здания отеля на улице Орджоникидзе, 31 в Новосибирске сняли вывеску Marriot. Теперь он называется Grand Autograph Hotel Novosibirsk.

Смена названия произошла 5 июля. Сегодня, 8 июля, вывески, которая раньше была над главным входом в здание, уже нет.

На боковой части здания вывеска тоже отсутствует

На боковой части здания вывеска тоже отсутствует

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Ранее собственник отеля в Новосибирске Александр Бойко рассказал, что смена названия на гостях не отразится.

— Нас уведомили, что Marriott International уходит из России, и дали время сменить название. Не бывает ничего, что не играло бы в пользу бизнеса, здесь мы тоже найдем плюсы, — пояснил владелец отеля.

Раньше название было написано размещено над главным входом

Раньше название было написано размещено над главным входом

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Сегодня, 8 июля, в разговоре с корреспондентом НГС Александр Бойко не смог уточнить, в какой день сняли старую вывеску. Сроки изготовления новой также неизвестны.

На этой неделе, 6 июля, на здании обновленного «Макдоналдса» на Красном проспекте повесили баннер с новым названием «Вкусно — и точка». Показываем, как он выглядит.

Marriottотельсмена названия
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