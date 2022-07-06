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На обновленном заведении «Макдоналдса» в Новосибирске появилось другое название

Ранее «Вкусно — и точка» работало без вывески

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Обновленное заведение находится рядом со станцией метро «Гагаринская»

Обновленное заведение находится рядом со станцией метро «Гагаринская»

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Сегодня, 6 июня, на здании обновленного «Макдоналдса» на Красном проспекте повесили баннер с названием «Вкусно — и точка». Показываем на снимках фотокорреспондента НГС, как теперь выглядит это заведение.

Замена вывески началась около 14:00

Замена вывески началась около 14:00

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Рестораны сети в Новосибирске не работали с 10 июня

Рестораны сети в Новосибирске не работали с 10 июня

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Обновленные заведения открылись 18 июня

Обновленные заведения открылись 18 июня

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После обновления сети из меню убрали некоторые позиции

После обновления сети из меню убрали некоторые позиции

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Новое название сети — «Вкусно — и точка» — активно обсуждали в Сети

Новое название сети — «Вкусно — и точка» — активно обсуждали в Сети

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Баннер повесили около 15:00

Баннер повесили около 15:00

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После того как сеть «Вкусно — и точка» начала работать в Новосибирске, обозреватель НГС Стас Соколов побывал в одном из заведений и проверил, в чём ее отличия от старого «Макдоналдса». Читайте об этом в его репортаже.

«Макдоналдс»станция метро «Гагаринская»«Вкусно — и точка»
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