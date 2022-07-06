На обновленном заведении «Макдоналдса» в Новосибирске появилось другое название
Ранее «Вкусно — и точка» работало без вывески
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Сегодня, 6 июня, на здании обновленного «Макдоналдса» на Красном проспекте повесили баннер с названием «Вкусно — и точка». Показываем на снимках фотокорреспондента НГС, как теперь выглядит это заведение.
После того как сеть «Вкусно — и точка» начала работать в Новосибирске, обозреватель НГС Стас Соколов побывал в одном из заведений и проверил, в чём ее отличия от старого «Макдоналдса». Читайте об этом в его репортаже.