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Обзор

Ты просто Cosmos: как теперь называются отели международных сетей в Новосибирске

В уходе с российского рынка международных гостиничных брендов всё не так однозначно

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Вид из номера отеля «Гранд Автограф» (в прошлом Marriott)

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На гостинице, известной ранее как Марриотт, появилась новая вывеска — Grand Autograph. Сменилось название и у отеля, который открывался как Park Inn. С тем, что ждет остальные гостиницы крупных сетей и как это скажется на сервисе и ценах, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов. Оказалось, что и здесь не всё так однозначно.

Как работают отельные сети

В отельном бизнесе, так же как в ретейле или общественном питании, активно используется инструмент франчайзинга. Предприниматели на местах строят (или переоборудуют) здания для гостиницы и потом заключают с отельной компанией договор, становясь частью большой сети. Сеть берет на себя обучение персонала, контролирует выполнение своих требований и получает за использование своего бренда отчисления (как правило, привязанные к выручке). Сама же гостиница работает как отдельный, самостоятельный бизнес.

Marriott стал первым пятизвездочным отелем Новосибирска

Marriott стал первым пятизвездочным отелем Новосибирска

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Известный бренд привлекает клиентов, которые просто ищут гостиницу в новом городе, потому что они привыкли к определенному уровню сервиса и при возможности выберут знакомое название. Кроме того, участие в крупной сети дает доступ к потоку корпоративных заказов. Крупные компании, как правило, имеют с отельными сетями соответствующие договоры. Так что когда кому-то из управленцев или гостей компании нужно ехать в город N, они просто выбирают отель, с которым привыкли работать.

Иностранцы уходят

Глобальные отельные сети начали заявлять о своем намерении уйти с российского рынка еще в марте — сразу после начала боевых действий на территории Украины. Степень их решимости, впрочем, изначально была разной. Если Marriott, Radisson, Sheraton, Holiday Inn решили полностью прекратить свою работу, то Hilton, Hayat, Ibis и еще целый ряд компаний поменьше просто ограничились прекращением инвестиционной деятельности.

Гостиница, которая ранее называлась «Украина», потом вошла в систему Radisson

Гостиница, которая ранее называлась «Украина», потом вошла в систему Radisson

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Уход этот, впрочем, пока выглядит неспешным и не очень уверенным. Так, в Москве работает шесть гостиниц, в названии которых есть Radisson. Самая известная из них — бывшая «Украина» — при этом имеет уже другой логотип и отдельный сайт ukraina-hotel.ru. На глобальном сайте самой гостиничной группы есть возможность сделать бронирование в 38 отелях в России, в том числе и в Новосибирске — в отеле Park In by Radisson. Хотя отеля с такой вывеской в городе нет уже с лета.

По прежнему работают в столице три отеля «Марриотт» и один «Шератон». Однако забронировать номер в Москве (и где-либо в России) через сайт глобального Marriott уже невозможно, гостиницы работают автономно, как небольшая группа местных отелей.

Marriott / Grand Autograph

Несколько месяцев отель на Орджоникидзе работал без вывески

Несколько месяцев отель на Орджоникидзе работал без вывески

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Гостиницу построил новосибирский предприниматель Александр Бойко на месте снесенных двухэтажных зданий, где работали магазин «Ветеран» и центр по трудоустройству. Здание с элементами стиля ар-деко конца позапрошлого века поначалу выглядело чужеродным элементом в советской застройке, но сейчас без него уже трудно представить себе центр Новосибирска.

Группа Marriott Bonvoy официально прекратила свою деятельность в России, с новосибирского отеля вывеска Marriott исчезла еще в июле. Нынешнее название, судя по всему, является калькой довольно часто используемого в названии брендов или каких-то отдельных коллекций французского слова signature (подпись). Для потенциальных клиентов, которые сами бронируют гостиницу в онлайн-сервисах, отсутствие привычного названия в Новосибирске может вызвать некоторое замешательство. Но человеку, который настроен жить в пяти звездах, других вариантов в нашем городе всё равно не найти.

Park Inn / Cosmos

Гостиница сети Cosmos (бывшая Park Inn)

Гостиница сети Cosmos (бывшая Park Inn)

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Проект сына бывшего руководителя РЖД Владимира Якунина — Андрея Якуина. По счастливому совпадению построен на земельном участке, который принадлежал железнодорожному монополисту. Сама по себе сеть Park Inn — «младший брат» основного бренда Radisson (пять звезд), это более простые отели с меньшим размером номеров и набором дополнительных услуг. Якунин успел открыть девять отелей под этим брендом и в 2016 году продал их АФК «Система» (многопрофильная инвестиционная группа с интересами в самых разных областях бизнеса: от сотовой связи (около 50% в МТС) и онлайн-торговле (31,8% в OZON) до агробизнеса (около 90% в агрохолдинге «Степь»).

Исчезновение вывески на здании не мешает бронированию через глобальный сайт Radisson

Исчезновение вывески на здании не мешает бронированию через глобальный сайт Radisson

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«Система» приняла решение о ребрендинге российских гостиниц Park Inn в Cosmos Hotel еще летом. Сейчас забронировать номера можно во внутренней системе Cosmos, куда входят помимо отелей под этим брендом «Интурист Коломенское», «ПСБ Патриот» и «Савой». Впрочем, забронировать номер в новосибирском «Космосе» можно и через сайт самого «Рэдиссона» — в выдаче он по-прежнему представлен там в своем привычном виде, как Park Inn.

Double Tree by Hilton

Вид из президентского люкса в Double Tree

Вид из президентского люкса в Double Tree

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Комплекс из бизнес-центра и отеля построен британским инвестфондом London & Regional Properties в 2010 году. Гостиница стала первым отелем международной сети в городе и до появления «Марриотта» была, пожалуй, самым престижным отелем Новосибирска. В гостинице есть президентский люкс с видом на сквер у театра «Глобус», а на уровне седьмого этажа, в переходе между офисной и отельной частями, расположен бассейн фитнес-центра.

Поскольку компания Hilton пока никуда с российского рынка не уходит, работает и ее младшая сеть Double Tree, а на ее глобальном сайте доступно бронирование в Новосибирске. Пока речь идет о том, что эта отельная группа просто не будет открывать в России новых гостиниц. Новосибирска это, впрочем, никак не коснется. Представители London & Regional Properties действительно заявляли о желании обзавестись здесь еще одной гостиницей (Hampton by Hilton). Но с тех пор, как были сделаны эти заявления, прошло уже 12 лет, так что вряд ли нынешняя ситуация как-то повлияет на планы 2010 года.

Ramada hotel&suites by Wyndham

Аппарт-отель «Рамада»

Аппарт-отель «Рамада»

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Загородный аппарт-отель, построенный также Александром Бойко. Работает под брендом американской сети, основанной в 1953 году и сейчас входящей в американский многопрофильный холдинг Cendant (штаб-квартира в Нью-Йорке). В самой сети сейчас более 900 отелей. Название, в котором слышится что-то ближневосточное, происходит от испанского слова rama — ветка.

На глобальном сайте отельной группы Ramada, впрочем, гостиницы в России отсутствуют. А на сайте новосибирского отеля можно сделать бронирование только в нем одном. В коротком рассказе об отеле нигде не упоминается о его связи с одноименной американской сетью, хотя под логотипом и сохранилось указанное мелким шрифтом название всей группы Wyndham (кроме Ramada ей принадлежат сети La Quinta, Baymont, AmericInn, Wingate и Wyndham Garden).

Какие еще сети есть в Новосибирске

Гостинице Marins Park Hotel переименование не грозит — это российская сеть

Гостинице Marins Park Hotel переименование не грозит — это российская сеть

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Единственным отелем относительно крупной (по российским меркам) сети можно считать Azimut. У нее 40 отелей в России, 9 — в Германии и Австралии и 1 — в Израиле. Любопытно, что когда первый Azimut появился в Новосибирске, в компании позиционировали себя как международную сеть. Сейчас же на сайте она названа крупнейшей российской отельной компанией (что логично, учитывая соотношение количества объектов в РФ и за границей). Чисто российской сетью является Marins Park Hotel — все шесть гостиниц расположены на территории РФ, так что никакие переименования ей не угрожают.

Самое заметное переименование пока — смена названия «Макдоналдс» на «Вкусно — и точка». Первая новая вывеска на заведении сети появилась в июле.

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