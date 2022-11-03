Ты просто Cosmos: как теперь называются отели международных сетей в Новосибирске

Уход этот, впрочем, пока выглядит неспешным и не очень уверенным. Так, в Москве работает шесть гостиниц, в названии которых есть Radisson. Самая известная из них — бывшая «Украина» — при этом имеет уже другой логотип и отдельный сайт ukraina-hotel.ru. На глобальном сайте самой гостиничной группы есть возможность сделать бронирование в 38 отелях в России, в том числе и в Новосибирске — в отеле Park In by Radisson. Хотя отеля с такой вывеской в городе нет уже с лета.