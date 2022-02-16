Еще немного денег семьям: шесть выплат на детей, которые выросли в феврале 2022 года

Будущим мамам также полагается дополнительное пособие, если они находятся в трудной ситуации. Оно уже касается всех беременных женщин, а не только жен призывников. Подробнее о том, как его получить, мы писали в этом материале.



Единовременное пособие при рождении ребенка

Сумма: 20 472 рубля.



Кому полагается: одному из родителей новорожденного, оформить его могут как мама, так и папа.



Работающие родители получают выплату автоматически, заявление подавать не нужно. Если только один из родителей трудоустроен, то пособие назначают именно ему. Если ни мама, ни папа не трудоустроены, деньги всё равно можно получить. Заявление нужно подать в течение шести месяцев с момента рождения ребенка в ПФР или МФЦ. Выплата полагается на каждого ребенка, то есть при рождении в семье, к примеру, тройняшек сумма увеличится до 61 416 рублей. Пособие не зависит от дохода родителей, состоят ли они в браке, тоже не имеет значения.



Единовременное пособие при усыновлении

Сумма: от 20 472 рублей.



Кому полагается: одному из усыновителей, попечителей или опекунов ребенка.

