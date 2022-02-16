Еще немного денег семьям: шесть выплат на детей, которые выросли в феврале 2022 года

Пособия в России растут не одновременно — часть выплат увеличили с 1 января 2022 года (о них мы уже рассказывали), социальные пенсии проиндексируют в апреле. Еще ряд пособий подняли с 1 февраля. В установленной на этот день сумме они сохранятся на год — до февраля следующего года. В этом материале мы собрали актуальные суммы выплат для родителей и правила их получения.
Единовременное пособие беременной жене призывника
Сколько: 32 420 рублей.
Кому полагается: жене призывника.
Получить эту выплату будущая мама может, только если за солдатом она официально замужем. Причем именно за срочником — если отец ребенка учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения, выплату не назначают. Деньги полагаются женщинам со сроком беременности не меньше 180 дней. До 2022 года этим пособием занимался Фонд социального страхования, теперь обращаться нужно в Пенсионный фонд или МФЦ.
Будущим мамам также полагается дополнительное пособие, если они находятся в трудной ситуации. Оно уже касается всех беременных женщин, а не только жен призывников. Подробнее о том, как его получить, мы писали в этом материале.
Единовременное пособие при рождении ребенка
Сумма: 20 472 рубля.
Кому полагается: одному из родителей новорожденного, оформить его могут как мама, так и папа.
Работающие родители получают выплату автоматически, заявление подавать не нужно. Если только один из родителей трудоустроен, то пособие назначают именно ему. Если ни мама, ни папа не трудоустроены, деньги всё равно можно получить. Заявление нужно подать в течение шести месяцев с момента рождения ребенка в ПФР или МФЦ. Выплата полагается на каждого ребенка, то есть при рождении в семье, к примеру, тройняшек сумма увеличится до 61 416 рублей. Пособие не зависит от дохода родителей, состоят ли они в браке, тоже не имеет значения.
Единовременное пособие при усыновлении
Сумма: от 20 472 рублей.
Кому полагается: одному из усыновителей, попечителей или опекунов ребенка.
Эта выплата хоть и является аналогом выплаты при рождении ребенка, однако у нее есть отличие: при ряде обстоятельств ее существенно увеличивают. Минимальное пособие в размере 20 472 — базовое, а если семья усыновляет или берет под опеку ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, то пособие составит 156 429. Такую же сумму на каждого ребенка получат усыновители братьев и сестер. Заявление нужно подать в Пенсионный фонд или МФЦ в течение полугода после усыновления.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Сумма: от 7 677 рублей.
Кому полагается: взрослому, который ухаживает за ребенком. Это может быть мама или папа, а если родители не могут исполнять свои обязанности (например, находятся в колонии) — другие родственники ребенка.
Обычно размер этой выплаты зависит от зарплаты ухаживающего — он получает 40% среднего заработка, оформляясь по месту работы. Минимальный порог пособия устанавливают для тех, у кого трудовых доходов нет. Если ранее родители не обращались за пособием, то нужно написать заявление на его получение в ПФР или МФЦ. Если обращались, то пособие уже было установлено сразу на полтора года и будет проиндексировано автоматически. Важное уточнение: пособие назначают, только если взрослый в этот период не получает пособие по безработице — либо одно, либо другое. Но у безработных есть и другие льготы, почитать о них можно здесь.
Ежемесячное пособие на ребенка призывника
Сколько: 13 895 рублей.
Кому полагается: матери или опекуну ребенка, отец которого проходит срочную службу.
Пособие назначают на детей до трех лет, но не на весь период, а только на период, пока папа в армии. Платить пособие начинают либо со дня рождения ребенка, либо со дня смерти матери ребенка или вступления в силу решения органа опеки. Важное уточнение: пособие не назначают, если отец ребенка учится в военном училище либо на военной кафедре высшего учебного заведения.
Материнский капитал
Сколько: от 524 527 рублей.
Кому полагается: матери, отцу или опекуну ребенка.
Материнский капитал — это не совсем выплата, это сертификат, который можно потратить на самое необходимое для семьи и ребенка. Например, на жилье или образование. Потратить деньги сертификата по своему усмотрению нельзя — за это предусмотрена уголовная ответственность. С недавних пор маткапитал полагается с появления в семье первенца — это минимальная сумма, 524 527 рублей. При рождении второго ребенка материнский капитал составит 693 144 рубля, если на первого ребенка семья деньги не получала, если же получала, то размер доплаты составляет 168,6 тысячи рублей. Сертификат на материнский капитал оформляется автоматически.
Какие еще выплаты выросли с 1 февраля 2020 года?
- Ежемесячная выплата Героям СССР, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы —
74 617рублей;
- ежемесячная выплата инвалидам Великой Отечественной войны —
6 328рублей;
- ежемесячная выплата участникам Великой Отечественной войны —
4 746рубля;
- ежемесячная выплата жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, ветеранам боевых действий —
3 482рубля;
- ежемесячная выплата бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей — от
4 746до 6 328рублей (в зависимости от наличия инвалидности);
- ежемесячная выплата инвалидам — от
2 533до 4 431рубля (в зависимости от группы инвалидности);
- ежемесячная выплата детям-инвалидам —
3 164рубля;
- ежемесячная выплата инвалидам и ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС и производственном объединении «Маяк» —
3 164рубля;
- ежемесячная выплата постоянно проживающим в зоне отселения — от 633 до
1 582рублей (в зависимости от возраста);
- ежемесячная выплата Героям труда —
55 019рублей;
- максимальная единовременная страховая выплата при несчастном случае на производстве —
117 722рубля;
- максимальная ежемесячная страховая выплата при несчастном случае на производстве —
90 517 рублей;
- максимальный больничный при производственной травме за весь период нетрудоспособности —
362 069рублей;
- единовременное пособие на погребение —
6 965рублей.