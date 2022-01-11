«Путинские» и другие: шесть пособий, которые получат семьи в 2022 году

Ежегодно власти пересчитывают детские пособия, вот и в этом году они изменятся: в январе семьи с детьми получат первые выплаты в новом размере. Суммы уже установлены, соответствующие документы правительство приняло еще в прошлом году. Мы посчитали, на сколько вырастут основные пособия и собрали актуальные суммы в этом материале.
Пособие по беременности и родам
Эти деньги полагаются всем будущим мамам. Выплата назначается на основании больничного, который выдается женщине на седьмом месяце беременности. Отпуск, прозванный в народе декретным, длится по общему правилу 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если роды были осложненными, то после них больничный длится 86 дней. Если ожидается сразу двойня (и больше), мама находится в отпуске 84 дня до и 110 дней после родов.
Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года, но есть гарантированный минимум. Его назначают, если в последние два года женщина не имела трудового дохода или зарабатывала меньше МРОТ. Такое пособие равно минимальному размеру оплаты труда: в 2022 году это 1
Выплаты беременным в трудной ситуации
Это пособие полагается уже не всем будущим мамам, а только тем, что находятся в трудной ситуации. Трудной жизненная ситуация считается, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума на человека. В 2022 году это 1
Это пособие платится каждый месяц с момента, когда женщина встала на учет и до самого рождения ребенка. Причем встать на учет нужно в ранние сроки — до 12 недель. Если будущая мама задержится, то пособия не получит. Размер выплаты — половина прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В каждом регионе ПМ разный, так что и пособие будет отличаться. В среднем по стране прожиточный минимум для трудоспособных граждан в 2022 году установлен на уровне 1
Пособие до полутора лет
В отличие от пособия по беременности и родам, которое может получать только мать, отпуск по уходу за ребенком и соответствующее пособие могут оформить отец или даже другие близкие родственники. Но только кто-то один из семьи. Чтобы пособие получал папа — нужна справка с работы мамы, что она не брала положенный ей отпуск, а если в декрет отправляется бабушка, то понадобятся справки с папиной и маминой работы.
Размер ежемесячных выплат рассчитывается из средней заработной платы ухаживающего за предыдущие два года — 40% от нее, но не меньше установленного законом минимума. Этот же минимум получают ухаживающие за младенцем безработные: в 2022 году это 7493 рубля. Правда, за январь декретницы и декретники получат прошлогодние 7083 рубля — выплату проиндексируют в феврале 2022 года.
Пособие на детей до трех лет
Выплата, которую изначально прозвали «путинским пособием», полагается семьям с низким доходом. Сейчас планка установлена на уровне двух общих прожиточных минимумов. ПМ на душу населения в 2022 году — 1
Выплату платят только на первого и второго детей. На первого платят из бюджета, на второго — из средств материнского капитала. Так что прежде чем оформлять выплату, стоит подумать о своих планах на материнский капитал — с каждым месяцем его сумма будет уменьшаться на размер выплаченного пособия. Сам размер пособия равен детскому прожиточному минимуму, который отличается от среднедушевого ПМ: в среднем по стране в 2022 году это 1
Пособие на детей от трех до семи лет
Пожалуй, самое сложное по расчетам пособие. Для него применяются все те же комплексная оценка имущества и правило «нулевого дохода», что и при назначении пособия беременным в трудной жизненной ситуации. Однако это не единственная особенность пособия — дело в том, что оно дифференцируется в зависимости от дохода семьи.
Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране в 2022 году это 6137 рублей. Эту сумму могут получать на детей от трех до семи лет все семьи, которые имеют доход меньше прожиточного минимума на человека и соответствуют критериям нуждаемости. Если этой суммы достаточно, чтобы доход семьи дотянул до ПМ, то на этом и остановятся. Если нет, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума (
Пособие одиноким родителям
Эти деньги предназначены для родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17. Получателями пособия становятся семьи, где есть только один из родителей и доход ниже прожиточного минимума на человека. Размер пособия составляет половину местного прожиточного минимума ребенка. В среднем по стране в 2022 году это 6137 рублей. В отличие от пособия на детей от 3 до 7 лет, выплата не дифференцируется — только базовый размер, и ничего сверху. В остальном система оценки нуждаемости та же: помимо дохода, учитывают имущество и применяют правило «нулевого дохода».
Для описания этого пособия очень важно понимать, кто такой одинокий родитель с точки зрения государства. Таковым признаются мама или папа ребенка в случае, когда второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги получат родители, в пользу которых суд назначил алименты. При этом в число получателей выплаты не попадают разведенные родители, которые получают алименты «по соглашению» или даже не получают вовсе — нужно решение суда.
Если родитель, с которым ребенок проживает, повторно вступает в брак, он не перестает быть «одиноким» с точки зрения государства. Однако доходы и имущество нового супруга теперь также будут учитывать при оценке нуждаемости.