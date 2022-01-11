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Тема дняПособия, которые получат семьи в 2022 году
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«Путинские» и другие: шесть пособий, которые получат семьи в 2022 году

Почти все выплаты выросли с 1 января

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Новые критерии оценки нуждаемости для назначения детских пособий ввели в 2021 году

Новые критерии оценки нуждаемости для назначения детских пособий ввели в 2021 году

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Ежегодно власти пересчитывают детские пособия, вот и в этом году они изменятся: в январе семьи с детьми получат первые выплаты в новом размере. Суммы уже установлены, соответствующие документы правительство приняло еще в прошлом году. Мы посчитали, на сколько вырастут основные пособия и собрали актуальные суммы в этом материале.

Все суммы пособий в 2022 году изменились (или изменятся совсем скоро)

Все суммы пособий в 2022 году изменились (или изменятся совсем скоро)

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Пособие по беременности и родам


Эти деньги полагаются всем будущим мамам. Выплата назначается на основании больничного, который выдается женщине на седьмом месяце беременности. Отпуск, прозванный в народе декретным, длится по общему правилу 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если роды были осложненными, то после них больничный длится 86 дней. Если ожидается сразу двойня (и больше), мама находится в отпуске 84 дня до и 110 дней после родов.

Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года, но есть гарантированный минимум. Его назначают, если в последние два года женщина не имела трудового дохода или зарабатывала меньше МРОТ. Такое пособие равно минимальному размеру оплаты труда: в 2022 году это 13 890 рублей. Работающие женщины оформляют пособие у работодателя, студентки — в своем учебном заведении.

Выплаты беременным в трудной ситуации


Это пособие полагается уже не всем будущим мамам, а только тем, что находятся в трудной ситуации. Трудной жизненная ситуация считается, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума на человека. В 2022 году это 12 654 рубля. Но это не единственный критерий — проводится комплексная оценка нуждаемости: наличие домов, квартир, автомобилей и другого имущества. И главное: действует правило «нулевого дохода», которое появилось совсем недавно — весной прошлого года. Теперь пособия лишают, если у взрослых членов семьи совсем нет трудового дохода. Впрочем есть ряд уважительных причин не работать — например, служба в армии или уход за ребенком-инвалидом. Подробнее о правиле «нулевого дохода» и критериях оценки имущества можно прочитать в этом материале.

Это пособие платится каждый месяц с момента, когда женщина встала на учет и до самого рождения ребенка. Причем встать на учет нужно в ранние сроки — до 12 недель. Если будущая мама задержится, то пособия не получит. Размер выплаты — половина прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В каждом регионе ПМ разный, так что и пособие будет отличаться. В среднем по стране прожиточный минимум для трудоспособных граждан в 2022 году установлен на уровне 13 793 рубля. Соответственно, средняя сумма пособия — 6896 рублей 50 копеек.

Пособие до полутора лет


В отличие от пособия по беременности и родам, которое может получать только мать, отпуск по уходу за ребенком и соответствующее пособие могут оформить отец или даже другие близкие родственники. Но только кто-то один из семьи. Чтобы пособие получал папа — нужна справка с работы мамы, что она не брала положенный ей отпуск, а если в декрет отправляется бабушка, то понадобятся справки с папиной и маминой работы.

Размер ежемесячных выплат рассчитывается из средней заработной платы ухаживающего за предыдущие два года — 40% от нее, но не меньше установленного законом минимума. Этот же минимум получают ухаживающие за младенцем безработные: в 2022 году это 7493 рубля. Правда, за январь декретницы и декретники получат прошлогодние 7083 рубля — выплату проиндексируют в феврале 2022 года.

Пособие на детей до трех лет


Выплата, которую изначально прозвали «путинским пособием», полагается семьям с низким доходом. Сейчас планка установлена на уровне двух общих прожиточных минимумов. ПМ на душу населения в 2022 году — 12 654 рубля, соответственно, пособие назначат, если при делении всех доходов на всех членов семьи получится меньше 25 308 рублей на человека. Это расклад в среднем по стране, в каждом регионе прожиточный минимум будет отличаться.

Выплату платят только на первого и второго детей. На первого платят из бюджета, на второго — из средств материнского капитала. Так что прежде чем оформлять выплату, стоит подумать о своих планах на материнский капитал — с каждым месяцем его сумма будет уменьшаться на размер выплаченного пособия. Сам размер пособия равен детскому прожиточному минимуму, который отличается от среднедушевого ПМ: в среднем по стране в 2022 году это 12 274 рубля, но сумма будет колебаться в зависимости от региона.

Пособие на детей от трех до семи лет


Пожалуй, самое сложное по расчетам пособие. Для него применяются все те же комплексная оценка имущества и правило «нулевого дохода», что и при назначении пособия беременным в трудной жизненной ситуации. Однако это не единственная особенность пособия — дело в том, что оно дифференцируется в зависимости от дохода семьи.

Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране в 2022 году это 6137 рублей. Эту сумму могут получать на детей от трех до семи лет все семьи, которые имеют доход меньше прожиточного минимума на человека и соответствуют критериям нуждаемости. Если этой суммы достаточно, чтобы доход семьи дотянул до ПМ, то на этом и остановятся. Если нет, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума (12 274 рубля в среднем по стране). Больше уже не дадут — это максимум.

Пособие одиноким родителям


Эти деньги предназначены для родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17. Получателями пособия становятся семьи, где есть только один из родителей и доход ниже прожиточного минимума на человека. Размер пособия составляет половину местного прожиточного минимума ребенка. В среднем по стране в 2022 году это 6137 рублей. В отличие от пособия на детей от 3 до 7 лет, выплата не дифференцируется — только базовый размер, и ничего сверху. В остальном система оценки нуждаемости та же: помимо дохода, учитывают имущество и применяют правило «нулевого дохода».

Для описания этого пособия очень важно понимать, кто такой одинокий родитель с точки зрения государства. Таковым признаются мама или папа ребенка в случае, когда второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги получат родители, в пользу которых суд назначил алименты. При этом в число получателей выплаты не попадают разведенные родители, которые получают алименты «по соглашению» или даже не получают вовсе — нужно решение суда.

Если родитель, с которым ребенок проживает, повторно вступает в брак, он не перестает быть «одиноким» с точки зрения государства. Однако доходы и имущество нового супруга теперь также будут учитывать при оценке нуждаемости.

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