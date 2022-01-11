«Путинские» и другие: шесть пособий, которые получат семьи в 2022 году

Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года, но есть гарантированный минимум. Его назначают, если в последние два года женщина не имела трудового дохода или зарабатывала меньше МРОТ. Такое пособие равно минимальному размеру оплаты труда: в 2022 году это 1 3 89 0 рублей. Работающие женщины оформляют пособие у работодателя, студентки — в своем учебном заведении.



Выплаты беременным в трудной ситуации