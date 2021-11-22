Не только пособие: что на самом деле государство должно безработным

Летом этого года уровень безработицы в России вернулся к допандемийным показателям — без работы оставались 4,6% трудоспособного населения. Кажется, что это совсем немного, однако если считать не в процентах, а в людях, то мы получим почти три с половиной миллиона человек. И оказаться в их числе каждый из нас может в любой момент — от потери работы никто не застрахован. Так что этот текст будет полезен не только тем, кто рассматривает вакансии прямо сейчас — в нем мы собрали все гарантии, которые предусмотрены для россиян на случай безработицы.
Пособие
О его существовании знает, пожалуй, каждый, но не каждый знает, как его получить. В целом не так уж и сложно: достаточно встать на учет в качестве безработного. Сделать это можно, лично явившись в службу занятости, или через интернет на портале «Работа России», или на «Госуслугах».
Чтобы встать на учет в качестве безработного, понадобятся:
- заявление;
- паспорт с актуальной отметкой о регистрации;
- документ об образовании — диплом или аттестат;
- трудовая книжка, если есть опыт работы;
- свидетельства о рождении детей, если им нет 18 лет.
Безработным могут признать трудоспособных граждан старше 16 лет. Решение принимается в течение 11 дней со дня подачи заявления.
Официально став безработным, можно начать получать пособие. Его сумма зависит от стажа, занятости в предыдущие месяцы и зарплаты на прежнем месте работы. Если человек не работал официально никогда или меньше полугода за последние 12 месяцев, ему назначают пособие в минимальном размере, в 2021 году это 1500 рублей. Если работал — первые три месяца платят 75% его среднего заработка по последнему месту работы, но не больше
Сумма пособия может корректироваться в зависимости от того, кто его получает. Например, уволенные с последнего места работы по статье получат минималку, какими бы ни были у них стаж и зарплата. А пособие по безработице сиротам, которые прежде не были трудоустроены, полгода платят в размере средней зарплаты по региону.
Получать пособие больше полугода нельзя. Гражданам предпенсионного возраста платят пособие дольше — до 12 месяцев. Снова встать на учет после снятия с него можно только через полгода.
Подтверждать свою безработность нужно каждый месяц — если не явитесь для перерегистрации, пособия могут лишить.
Материальная помощь
Если работу найти не удалось несмотря на все старания, служба занятости может принять решение, что гражданину нужна материальная помощь — это еще до полугода выплат минимального пособия. Их не назначат, если безработный отказался от предложенной работы или обучения, прогуливал занятия и собеседования.
Помощь с трудоустройством
К слову о собеседованиях. Собственно, это основная задача службы занятости — найти человеку подходящую работу. Подходящей считается не всякая работа, есть определенные требования. Впрочем, назвать их завышенными язык не повернется.
Работа считается подходящей, если она соответствует:
- профпригодности работника с учетом уровня его квалификации;
- условиям последнего места работы (службы);
- состоянию здоровья;
- транспортной доступности рабочего места.
Не может быть признана подходящей работа, если:
- она связана с переменой места жительства без согласия гражданина;
- условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда;
- зарплата меньше прожиточного минимума трудоспособного населения.
Доступность рассчитывается в каждом случае индивидуально — зависит от развития транспортной сети. При поиске работы учитывается образование потенциального сотрудника, если оно есть. За раз выдают не больше двух направлений на собеседования. Отказаться от работы, которую центр занятости счел подходящей, нельзя. То есть можно, но только один раз — после второго отказа пособия лишают.
Если подходящей работы не нашлось, могут отправить на временные или даже на общественные работы, если они оплачиваются. Также служба занятости предложит работу по смежным специальностям, трудоустройство на учебные места, участие в ярмарке вакансий или получение дополнительного профессионального образования.
Бесплатное обучение
Центр занятости может проспонсировать учебу, но недолгую — от трех недель до трех месяцев. И рассчитывать, что вас направят на любые выбранные курсы, тоже не приходится — в каждом центре занятости есть свой список. А еще для учебы должны быть основания: на нее отправят, если человек не имеет вообще никакой квалификации, ему не хватает квалификации для подходящей работы (напоминаем, что подходящая работа или нет, решает не соискатель, а центр занятости), профессию нужно менять, потому что соответствующей работы просто нет или человек больше не способен ее выполнять по состоянию здоровья.
В приоритетном порядке образование получают инвалиды, родители, усыновители, опекуны детей-инвалидов, супруги военнослужащих, уволенные с военной службы и их супруги, отслужившие по призыву (в течение трех лет после дембеля) и те, кто никогда не работал и не имеет квалификации. Также в приоритете граждане, получающие государственную социальную помощь на основе социального контракта (если в нем есть условие об образовании) и супруги госслужащих, которым пришлось переехать в другой регион.
Переезд
В России действует программа повышения трудовой мобильности — можно поехать в другой регион, если центр занятости направит и вы с ним согласитесь. Правда, ждут не во всех регионах — в Московскую область, например, не пригласят, зато с распростертыми объятиями примут на Чукотке или в Забайкалье.
Переезд в этом случае будет за счет государства: соискателю и его семье оплатят билеты, суточные на время дороги к новому месту жительства и единовременное пособие, размер которого зависит от того, куда вы переезжаете.
Если переезд временный, то государство должно оплатить проезд туда и обратно, суточные на время дороги и оплату аренды жилья (если его не предоставляет работодатель). Выбрать регион и вакансии можно на портале «Работа России».