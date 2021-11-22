Не только пособие: что на самом деле государство должно безработным

Пособие

О его существовании знает, пожалуй, каждый, но не каждый знает, как его получить. В целом не так уж и сложно: достаточно встать на учет в качестве безработного. Сделать это можно, лично явившись в службу занятости, или через интернет на портале «Работа России», или на «Госуслугах».



Чтобы встать на учет в качестве безработного, понадобятся:



заявление;



паспорт с актуальной отметкой о регистрации;



документ об образовании — диплом или аттестат;



трудовая книжка, если есть опыт работы;



свидетельства о рождении детей, если им нет 18 лет.



Безработным могут признать трудоспособных граждан старше 16 лет. Решение принимается в течение 11 дней со дня подачи заявления.

