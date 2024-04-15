Куда лучше класть телефон на ночь? Ученый рассказал об излучениях от гаджетов и бытовых приборов

По мнению ученого, от смартфонов исходит целый комплекс излучений Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Человек находится в окружении гаджетов и бытовых приборов. Правда ли, что от них исходит электромагнитное излучение и опасно ли это? Облучает ли нас микроволновка и чем может навредить обычный свет от экрана ноутбука? Об этом нашим коллегам из 59.RU рассказал Эргаш Нуруллаев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского национального исследовательского политехнического университета.



Волны бывают разные

Волны разделяют на ионизирующие и неионизирующие. Под ионизирующим понимают такое излучение, которое способно отделять электроны от атомов веществ или живых организмов, что сопровождается образованием ионов — электрически заряженных частиц. На это способны радиационное излучение, например гамма-лучи, которые в медицине применяют для лечения онкологических заболеваний, а на АЭС — для получения энергии, рентгеновские лучи и ультрафиолет, который испускает Солнце.



Ученый объясняет, что в обычной жизни человек подвергается воздействию только УФ-лучей, при этом самые опасные из них рассеиваются в атмосфере, превращая кислород в озон. Эффектом от частого нахождения под солнечными лучами будет фотостарение: ультрафиолет разрушает коллаген и эластин — «строительные» элементы нашей кожи.



— Все приборы и устройства вокруг нас — мобильные телефоны, ноутбуки, беспроводные наушники и смарт-часы с Bluetooth, Wi-Fi-роутеры, электрические зубные щетки, микроволновые печи, холодильники и прочее — излучают неионизирующие электромагнитные волны, — рассказывает ученый-физик пермского политеха. — Прежде всего речь идет о сверхвысокочастотном излучении — СВЧ-излучении, или микроволновом излучении, которое имеет диапазон частот от 300 МГц до 300 ГГц, а длину волны — от 1 м до 1 мм.

Стоит ли бояться микроволновок?

Опасность СВЧ-лучей кроется в их способности передавать тепловую энергию: нагретые молекулы начинают колебаться интенсивнее, что приводит к их разрыву и разрушению вещества. Самым сильным источником такого излучения у нас дома являются микроволновая печь, еда в ней разогревается благодаря воздействию сверхвысокочастотных лучей. Но бояться работающей микроволновки всё же не стоит: современные модели со всех сторон обшиты материалом, блокирующим вредное излучение.



Даже стекло на дверце покрывают специальным металлическим напылением. При такой защите СВЧ-лучи всё равно попадают за пределы микроволновой печи, но в тех дозах, которые не обожгут человека. Специалисты при работе микроволновки рекомендуют сохранять дистанцию в 1 метр.



— Если бы защитный экран в микроволновой печи «запирал» излучение внутри нее полностью, извне также нельзя было бы воздействовать на содержимое микроволновки. Существует тест с мобильным телефоном: устройство нужно поместить в неработающую печь и позвонить на него. Ранее считалось, что если телефон зазвонил, то устройство некачественное и пропускает СВЧ-лучи. Но поскольку экран в микроволновке всё же пропускает излучение, этот тест может быть некорректен, — объясняет Эргаш Нуруллаев.



Кстати, страх перед микроволновой печью возник из-за мифа о том, что она излучает радиацию. Сейчас мы знаем, что это не так, в ее механизме не используются радиоактивные вещества.

Специалисты при работе микроволновки рекомендуют сохранять дистанцию в один метр Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Что излучают мобильные телефоны?

От смартфонов исходит комплекс излучений, в который входят микро- и радиоволны, инфракрасное (тепловое) излучение, а также малые порции низкочастотных волн в диапазоне от 2 до 15 Гц. Последние — самые небезопасные, поскольку по частоте совпадают с колебаниями молекул головного мозга, из-за чего при приближении телефона к уху происходит резонансное поглощение лучей и частицы мозга начинают разрушаться. Микроволновое излучение, как в случае с микроволновкой и едой, нагревает молекулы нашего организма, что также может привести к патологии.



— Самое сильное излучение телефон испускает во время звонка, когда передает сигнал от вышки сотовой связи, — отмечает ученый-физик ПНИПУ. — Разовая доза такого облучения вреда не принесет — она слишком мала. Однако это воздействие имеет накопительный эффект. И негативные последствия от беспрерывного использования мобильных устройств могут настигнуть через 40–50 лет в виде заболеваний иммунной системы, психических отклонений, заболеваний раком.

Особенно восприимчивы к микроволновому излучению маленькие дети, у которых еще не сросся родничок, — мягкий участок между черепными костями. К тому же головной мозг ребенка содержит больше жидкости, чем жира. В таком случае ткани будут лучше поглощать электромагнитные лучи.



Как можно защититься от сверхвысокочастотного излучения? По мнению ученого, одним из вариантов будет положить в чехол от телефона алюминиевую пластинку, которая оградит вас от лишнего излучения, когда телефон лежит в кармане и не используется. А во время звонка устройство лучше держать на расстоянии от головы и по возможности сократить время разговора. На время сна специалисты рекомендуют держать телефон минимум в полуметре от головы, ни в коем случае не класть его под подушку или на кровать рядом с собой.



Почему вредно читать в транспорте

Персональные компьютеры — незаменимый инструмент для работы, и ограничить исходящее от него излучение алюминиевой пластинкой не получится. За последние 10–15 лет количество микроволнового излучения от них уменьшилось. Тем не менее дополнительным источником излучения является Wi-Fi-роутер, заменить который можно менее удобным интернет-кабелем.



Не стоит забывать, что экран ноутбука, как и смартфона, излучает свет. Разрушить структуру молекул в нашем организме или вызвать ожог он не может, но способен испортить зрение сильной пульсацией. Человек зрительно различает частоты в диапазоне от 35 до 60 Гц. Показатель выше 400 Гц не имеет влияния на организм человека, поскольку на таких частотах просто не воспринимаются сетчаткой глаза. Но значения ниже этого будут утомлять глаза, что впоследствии приведет к снижению остроты зрения.



— Даже если ваше устройство — смартфон или ноутбук — имеет комфортный показатель пульсации, вибрация, возникающая из-за движения транспорта, создает колебания, которые мешают глазу сфокусироваться на тексте или изображении. Это перетруждает зрение, — добавляет Эргаш Нуруллаев.



Где лучше держать гаджеты

Лучше всего, если любые гаджеты будут удалены от кровати на 2–3 метра. Роутер для Wi-Fi можно разместить в нежилой зоне, например в коридоре, подальше от спального или рабочего места.



Мобильный телефон на время сна специалисты рекомендуют держать минимум в полуметре от головы, ни в коем случае не класть его под подушку или на кровать рядом с собой.



— Следует понимать, что излучение — это распространяющееся в пространстве изменение состояния электромагнитного поля, — говорит ученый. — Закон обратных квадратов говорит, что воздействие этого поля уменьшается пропорционально расстоянию то источника излучения, взятого в квадрат. То есть если разместить Wi-Fi-роутер или умную колонку в два раза дальше, то мощность излучения от них уменьшится в 4 раза.

