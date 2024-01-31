Налетчик с ножом напал на кассиршу и забрал 120 тысяч рублей — а видео из новосибирского офиса займов

В Новосибирске вооруженный мужчина напал на кассиршу микрокредитного офиса и похитил почти 120 тысяч рублей. Предполагаемого преступника задержали оперативники, рассказали сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным полицейских, злоумышленник в куртке с капюшоном и медицинской маске пришел в офис МФО вечером в субботу, 27 января 2024 года. Он пригрозил женщине неким предметом, на видео подозрительно напоминающим нож, схватил деньги, и быстро покинул место преступления.
— В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления МВД России по городу Новосибирску совместно с коллегами из Отдела полиции № 7 «Ленинский» установили пути отхода подозреваемого, отсмотрев несколько городских камер. В течение нескольких суток оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Мужчина находился в арендованной квартире дома, расположенного в Ленинском районе, — рассказали полицейские.
Выяснилось, что мужчина приехал в Новосибирск из Краснодарского края и уже был судим, а похищенные деньги уже успел потратить. Теперь ему грозит до 10 лет колонии и штраф до 1 миллиона рублей. Обвиняемого уже отправили под арест.
Ранее НГС публиковал видео другого нападения. Тогда 19-летний сибиряк с пистолетом ворвался в магазин, но тоже был задержан.