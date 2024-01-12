19-летний сибиряк надел балаклаву и ворвался с пистолетом в магазин — видео нападения

Сообщение о происшествии поступило полицейским 7 января этого года. Судя по кадрам, неизвестный навел в сторону стоящего у прилавка человека руку, в которой был предмет, похожий на пистолет. Мужчина ходил по магазину, а затем вышел из торгового помещения.

