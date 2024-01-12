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19-летний сибиряк надел балаклаву и ворвался с пистолетом в магазин — видео нападения

Парня поймали и заключили под стражу

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Сообщение о происшествии поступило полицейским 7 января

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В Новосибирской области неизвестный балаклаве ворвался в магазин и потребовал отдать ему деньги. Сибиряк угрожал похожим на пистолет предметом, видео разбойного нападения опубликовали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

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Полицейские задержали подозреваемого

Видео: ГУ МВД России по НСО

Сообщение о происшествии поступило полицейским 7 января этого года. Судя по кадрам, неизвестный навел в сторону стоящего у прилавка человека руку, в которой был предмет, похожий на пистолет. Мужчина ходил по магазину, а затем вышел из торгового помещения.

— Неизвестный потребовал передать имеющиеся денежные средства. Продавец выполнила требуемое, отдав мужчине около 30 тысяч рублей, после чего тот скрылся, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что полицейские задержали подозреваемого в произошедшем. Им оказался 19-летний житель Кузбасса, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

Во время задержания силовики забрали у молодого человека человека пневматический пистолет и балаклаву, уточнили в ведомстве. Большую часть похищенных средств сибиряк уже успел потратить на личные нужды.

В результате специалисты возбудили уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Молодому человеку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Осенью 2023 года в Новосибирской области суд начал рассматривать уголовное дело мужчины, которого обвинили в вооруженном разбое и посягательстве на жизнь полицейского. Сибиряку грозит до 20 лет колонии.

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