Сибиряк ограбил магазин и хотел воткнуть нож в шею полицейскому — что его ждет

В результате мужчину обвинили не только в разбойном нападении с оружием в руках, но и в посягательстве на жизнь полицейского. Вину, согласно материалам дела Олег Гаич признал частично: он заявил, что действительно похитил еду и алкоголь из продуктового магазина, но сотрудника полиции убивать не хотел.