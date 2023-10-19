Сибиряк ограбил магазин и хотел воткнуть нож в шею полицейскому — что его ждет

Новосибирский областной суд начал рассматривать уголовное дело 51-летнего Олега Гаича, которого обвиняют в вооруженном разбое и посягательстве на жизнь полицейского. Подробности опубликовали сегодня на сайте суда.
По версии следствия, 10 мая 2023 года житель Кемеровской области Олег Гаич, уже будучи нетрезв, пошел в продуктовый магазин за выпивкой и закуской, но вместо денег взял с собой нож. Набрав продуктов на 1,5 тысячи рублей, он пригрозил оружием продавщице, и женщина вызвала полицию.
— На место событий оперативно прибыли сотрудники полиции, пресекая преступные действия Гаича, организовали погоню за ним. Гаич побежал, пытался скрыться, но полицейские догнали его. Тогда мужчина резко выхватил нож и нанес удар в шею одному из полицейских. Полицейский, опасаясь за свою жизнь, смог увернуться от удара и, выбив нож из рук мужчины, задержать его, — указано на сайте суда.
В результате мужчину обвинили не только в разбойном нападении с оружием в руках, но и в посягательстве на жизнь полицейского. Вину, согласно материалам дела Олег Гаич признал частично: он заявил, что действительно похитил еду и алкоголь из продуктового магазина, но сотрудника полиции убивать не хотел.
Накануне в Новосибирском областном суде состоялось первое заседание по рассмотрению дела, сибиряку грозит до 20 лет колонии.
Ранее НГС писал о том, как в августе мужчина стрелял по полицейским и кричал, что заминировал квартиру. Его тоже будут судить сразу по двум статьям уголовного кодекса.