Целился в шею: посетитель магазина пригрозил продавщице ножом и напал на полицейского в Новосибирске

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, нападение произошло 10 мая 2023 года. Обвиняемый зашел в магазин в Ленинском районе и сложил в корзину продукты, после чего попытался вынести их, не расплатившись. Продавец пыталась его остановить, но мужчина начал угрожать ей ножом. После этого он ушел с продуктами.

