Целился в шею: посетитель магазина пригрозил продавщице ножом и напал на полицейского в Новосибирске

Жителя Кемеровской области будут судить за нападение на полицейского с ножом. Его обвиняют в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).
Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, нападение произошло 10 мая 2023 года. Обвиняемый зашел в магазин в Ленинском районе и сложил в корзину продукты, после чего попытался вынести их, не расплатившись. Продавец пыталась его остановить, но мужчина начал угрожать ей ножом. После этого он ушел с продуктами.
Продавец вызвала сотрудников полиции. Они догнали мужчину и потребовали остановиться.
— Обвиняемый, не желая подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, предпринял попытку скрыться с места происшествия, достал нож и нанес удар одному из сотрудников в область жизненно-важного органа — шеи, — рассказали в прокуратуре.
Полицейский смог увернуться, и нож его не задел.
В Следственном комитете региона сообщили, что ранее обвиняемого уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкие преступления. Дело направят в суд для рассмотрения по существу.
Наказание по статье 317 УК РФ составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.
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