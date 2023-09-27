«Просил оплатить ему проезд»: неадекватный мужчина избил прохожего на Затулинке — он отказался дать ему денег

Мужчина подрался с прохожим на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске на Затулинке. Инцидент произошел во вторник, 26 сентября, около 19:30.
Видео потасовки опубликовали в группе «Типичная ЗАТУЛИНКА» во «ВКонтакте».
— Мужчина всех подряд просил оплатить ему проезд на транспорте, а получив отказ, распускал свои руки, — отметили в группе.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.
— В полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. Проводится проверка. Устанавливаются участники конфликта и все обстоятельства произошедшего, — ответили в пресс-службе ведомства.
На прошлой неделе новосибирец разбил голову своей девушки о витражную стену торгового центра.