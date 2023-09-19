Держал за волосы и уши: новосибирец разбил голову своей девушки о витражную стену торгового центра

В Кировском районе Новосибирска вчера, 18 сентября, в 16:45 в ТЦ «Матрешки» молодой человек разбил голову своей девушки.
Как рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», к охраннику торгового центра подбежали посетители со словами: «там парень девку об стену бьет» примерно в 16:45.
— Нажав тревожную кнопку, гвардеец выбежал на улицу и увидел, как молодой человек, держа девушку за уши и волосы, бьёт её головой о витражное остекление здания ТЦ. Девушка пыталась вырваться, но силы были неравны. Её волосы и лицо были в крови, кровь была на одежде и руках молодого человека. Охраннику пришлось буквально вырвать у хулигана пострадавшую, — рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия».
На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Как оказалось, парень с девушкой вместе живут и они знакомы полиции из-за пьяных дебошей на улице и драк в общественных местах.
При осмотре девушки оказалось, что у нее рваные раны кожи головы. Чтобы их зашить пострадавшую госпитализировали в горбольницу №34. От подачи заявления на своего парня сибирячка отказалась. Сотрудники АБ «Гвардия» передали напавшего сотрудникам полиции.
В сентябре в Новосибирске сибиряк избил двух мужчин на правом берегу города. Причиной конфликта, по информации из соцсетей, стала девушка.