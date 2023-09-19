Держал за волосы и уши: новосибирец разбил голову своей девушки о витражную стену торгового центра

— Нажав тревожную кнопку, гвардеец выбежал на улицу и увидел, как молодой человек, держа девушку за уши и волосы, бьёт её головой о витражное остекление здания ТЦ. Девушка пыталась вырваться, но силы были неравны. Её волосы и лицо были в крови, кровь была на одежде и руках молодого человека. Охраннику пришлось буквально вырвать у хулигана пострадавшую, — рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия».