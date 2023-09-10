«Обидели девчонку»: новосибирец избил двух мужчин у площади Калинина

Очевидцы сняли потасовку сняли на видео. На кадрах можно заметить, как молодой человек бьет одного из оппонентов в область головы, а затем нападает на еще одного мужчину, который стоял рядом. После этого нападавший вновь ударил первого мужчину, после чего тот ударился головой и упал на асфальт. Конфликт происходил около киосков быстрого питания.