«Обидели девчонку»: новосибирец избил двух мужчин у площади Калинина

В Новосибирске сибиряк избил двух мужчин на правом берегу города. Видео конфликта появилось в телеграм-канале «Новосибирский паблик» 10 сентября.
— В Новосибирске мужик избил парней из-за того, что они обидели девчонку на улице, — указано в сообщении.
Очевидцы сняли потасовку сняли на видео. На кадрах можно заметить, как молодой человек бьет одного из оппонентов в область головы, а затем нападает на еще одного мужчину, который стоял рядом. После этого нападавший вновь ударил первого мужчину, после чего тот ударился головой и упал на асфальт. Конфликт происходил около киосков быстрого питания.
В телеграм-канале не уточнили, где именно произошла драка. Между тем участники конфликта находятся возле киоска по продаже шаурмы «Дада». Единственное заведение с таким названием расположено на улице Дуси Ковальчук вблизи площади Калинина. На фотографиях киоска в 2ГИС также можно заметить лестницу, которая попала на видео с дракой.
В комментариях под постом появилось сообщение от очевидца. Она уточнила, что драка началась не из-за девушки, как заявили в телеграм-канале. По ее словам, участники конфликта поссорились, после чего один из них достал перцовый баллончик.
— Мальчика залили и попало на его девушку, а парень в красной кофте — друг их, в которого тоже перец попал, пошёл их бить, — сообщила девушка в комментариях под постом телеграм-канала «Новосибирский паблик».
НГС написал девушке с просьбой уточнить детали произошедшего, но она не ответила на сообщение журналиста. Корреспондент издания обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне в Новосибирске пассажирка избила водителя такси. Конфликт снял на видео попутчик.