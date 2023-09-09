«Дай по кепке шибану и уйду»: пассажирка такси избила водителя в Новосибирске — конфликт попал на видео

Новый тариф такси «Вместе» от сервиса «Яндекс» появился в Новосибирске июле. Как сообщали НГС в компании, стоимость поездки с попутчиком ниже, чем при других тарифах, один автомобиль могут вызвать два человека с попутными маршрутами. НГС узнал у водителей и жителей Новосибирска о плюсах и минусах поездки с незнакомцем.

