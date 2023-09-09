«Дай по кепке шибану и уйду»: пассажирка такси избила водителя в Новосибирске — конфликт попал на видео

В Новосибирске пассажирка избила водителя такси. Видео произошедшего опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» 9 сентября. В сообщении указано, что она ехала в «Яндекс. Такси» по новому тарифу, который позволяет совершать поездки с попутчиком.
— Когда машина приехала, там сидела вот такая попутчица. Всю дорогу била водителя, мешала вести машину. Довезли до адреса её первой, минут 5 не могли её высадить, — сообщила автор видео.
На кадрах, которые опубликовали в телеграм-канале, можно заметить, что пассажирка находилась на переднем месте в автомобиле. Женщина наносила удары водителю, когда тот пытался ее остановить, удерживая руки.
— Дай по кепке шибану и уйду, — сказала женщина на видео.
В этот момент на заднем сидении такси находилась другая пассажирка, которая снимала инцидент на видео. Что стало причиной конфликта — неизвестно.
— Поколотила водителя, потом хотела в качестве извинения перевести ему денег. Просила номер телефона, чтобы перевести средства, на что водитель отказался. За это она снова его начала бить. Потом хотела, чтобы он ей вернул деньги за поездку, так её не устроило обслуживание, — указано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Новый тариф такси «Вместе» от сервиса «Яндекс» появился в Новосибирске июле. Как сообщали НГС в компании, стоимость поездки с попутчиком ниже, чем при других тарифах, один автомобиль могут вызвать два человека с попутными маршрутами. НГС узнал у водителей и жителей Новосибирска о плюсах и минусах поездки с незнакомцем.