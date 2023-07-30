«Попутчик достал и меня, и водителя». В Новосибирске появился новый тариф такси — что о нем думают пассажиры и водители

В Новосибирске появился новый тариф такси «Вместе» от сервиса «Яндекс». Теперь пассажиры могут сэкономить деньги на поездке, но придется ехать не одному, а с попутчиком, которого по пути подберет водитель. Нововведение удивило таксистов: им приходится ездить дольше, а иногда попадаются грубые клиенты или в автомобиль пытается сесть выпившая компания, что по правилам нового тарифа запрещено. Пассажиры тоже не всегда рады подобному соседству, но некоторые уверены, что это хороший способ сэкономить при высоких ценах на такси. НГС узнал у водителей и жителей города, которые уже пользовали тарифом, о плюсах и минусах поездки с незнакомцем.
Только два попутчика
Как рассказали НГС в сервисе «Яндекс», новый тариф в Новосибирске появился в июле. Поездку можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию «Вместе» во время заказа машины в приложении, — так одну машину смогут вызвать сразу два человека с попутными маршрутами. Больше двух попутчиков везти запрещено.
— Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два заказа одновременно. Алгоритм автоматически подбирает попутчика с самым подходящим маршрутом, — говорят в сервисе.
При этом, по словам «Яндекса», время в пути увеличится в среднем на 10 минут. Но водитель может отказаться от поездки, если один из попутчиков будет с ребенком или животным или в машину захотят сесть сразу двое, потому что попутчик должен быть один, а после таксист заберет следующего незнакомца.
«Второй пассажир, увидев меня с человеком, был недоволен»
Один из водителей сервиса «Яндекс», который работает на личном автомобиле по вечерам после работы, уже пару раз использовал тариф «Вместе», но новая услуга ему не понравилась. Первый раз, по словам водителя, сервис назначил первого попутчика с левого берега, а второго — с правого, после чего все поехали снова на левый берег. Таксист с площади Энергетиков поехал за первым клиентом на улицу Ясный Берег, а второго забирал с площади Калинина, при этом конечная точка первого пассажира была на улице Петухова, а второго — у Бугринской рощи.
— Мой пробег и время исполнения заказа увеличились в 2 раза при увеличении дохода всего в 1,5 раза, — рассчитал водитель.
На втором заказе с попутчиками в машину пыталась попасть компания из трех выпивших парней, но водитель, следуя правилам, отказался их везти. При этом молодые люди, по словам водителя, не понимали почему. Таксист отменил заказ, написал в поддержку, чтобы ему восстановили баллы активности, но сотрудники поддержки отказали. При этом в правилах по новому тарифу указано, что, если в машину хотят сесть несколько человек на одной точке, при отказе баллы активности вернут. Мужчина смог разобраться в ситуации только после огласки ситуации в интернете.
После такого случая таксист отказывается брать заказы с попутчиками. Кроме того, водитель уверен, что с двумя незнакомцами ехать сложно, потому что все разные: один попросит открыть окно, другой — закрыть, один любит ехать в тишине, а другой попросит включить свою музыку. Также таксист не понимает, как улаживать конфликты между пассажирами, если они возникнут. Особенно опасное время, по его словам, — вечер пятницы или субботы, когда в салон могут сесть выпивший мужчина и хрупкая девушка.
— Иллюзий относительно этого тарифа быть не должно, рано или поздно его станут использовать чаще. Долго сбрасывать такие заказы не получится, и вполне возможно, что и наладится система. Но, опять же, основным выгодоприобретателем остается «Яндекс» за счет дичайших комиссий с водителя, — считает таксист. — Пассажир за 400 рублей не поедет, но 250 его устроит. Число поездок увеличивается, и с каждого заказа «Яндекс» и парк берут 21–29%. А то, что пассажиры будут в 1,5–2 раза больше времени тратить на поездку, — это дело второе. Главное — прибыль.
Единственный плюс такой поездки, уверен водитель, — это то, что в городах, где тариф появился недавно, попутчик может не найтись и пассажир поедет один за меньшую стоимость.
— Для пассажира сейчас это удобно — поездка на 40% дешевле. Но когда системой будут пользоваться больше людей, то времени на поездку будет уходить много, — считает таксист.
Другой водитель объяснил НГС, что попутчики также должны ехать без габаритного багажа. Однажды он принял заказ и уже поехал за вторым пассажиром, а попутчик оказался недоволен и нагрубил таксисту.
— Отправился за клиентом, а система автоматически добавила второго попутчика и перестроила маршрут. Мы с первым пассажиром поехали за попутчиком. Второй пассажир, увидев меня с человеком, был недоволен, сказал: «Какого хрена ты приехал ко мне с человеком? Как я поеду с ним?» — рассказал таксист. — После получили еще 2 отказа, и поездка, которая должна была быть 21 минуту, продлилась 37 минут.
Впрочем, говорит он, попадаются и приятные попутчики, поездки с которыми не доставляют проблем.
«Попутчик достал и меня, и водителя»
Жительница Новосибирска рассказала НГС, что часто ездит на такси из города в пригород — примерно 2,5 часа в одну сторону. Поездка с попутчиком оказалась на 400 рублей дешевле, и вместо 3800 рублей она заплатила 3400 рублей. Но попутчик оказался слишком разговорчивым.
— Я всё прокляла. Человек ехал час до Сокура, не замолкая, достал и меня, и водителя. Уже на половине пути хотелось вставить ему кляп. Когда он вышел, мы оба выдохнули. Больше так не экономлю и новым тарифом не пользуюсь, — объяснила женщина.
У новосибирца Ильи поездка с попутчиком, наоборот, прошла хорошо: и водитель, и незнакомка вели себя спокойно.
— Поездка по тарифу «Вместе» оказалась примерно в два раза дешевле, чем по тарифу «Эконом». Я был вторым пассажиром, не ждал, пока мы к кому-то заедем. Ждал машину 10 минут, а таксист ждет всего 3 минуты, 2 из которых бесплатные. Ехали быстро, наши маршруты с попутчицей совпадали. На карте видно, где села попутчица, где едет такси и где выйдет попутчица. Мне понравилось, но если есть возможность поехать одному, то в следующий раз поеду один, — рассказал Илья.
При этом главный минус тарифа, считает пассажир, — то, что по тарифу нельзя поехать с компанией знакомых.
Недавно НГС рассказывал о том, что жители Новосибирска не могут уехать в аэропорт Толмачево на такси сервиса «Яндекс», потому что водители отказывались от заказа. Один из автомобилистов признался, что у него нет лицензии на перевозку пассажиров, а в аэропорту сотрудники ГИБДД проверяют документы.