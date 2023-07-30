«Попутчик достал и меня, и водителя». В Новосибирске появился новый тариф такси — что о нем думают пассажиры и водители

Только два попутчика

Как рассказали НГС в сервисе «Яндекс», новый тариф в Новосибирске появился в июле. Поездку можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию «Вместе» во время заказа машины в приложении, — так одну машину смогут вызвать сразу два человека с попутными маршрутами. Больше двух попутчиков везти запрещено.

— Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два заказа одновременно. Алгоритм автоматически подбирает попутчика с самым подходящим маршрутом, — говорят в сервисе.