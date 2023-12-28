Экс-главу ЦОДД полковника Трещёва потребовали посадить на 11 лет за взятки

Вячеслав Трещёв известен новосибирцам, как полицейский, много лет проработавший в ГИБДД. В 2013–17 гг. он являлся заместителем начальника областного управления Госавтоинспекции, когда им командовал небезызвестный Сергей Штельмах. Последнего уволили в 2018 году по компрометирующим обстоятельствам, сегодгня он является заместителем гендиректора «МТЗ-Сибирь».