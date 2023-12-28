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Экс-главу ЦОДД полковника Трещёва потребовали посадить на 11 лет за взятки

Резонансный судебный процесс близится к завершению

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Вячеслава Трещёва на время судебного разбирательства поместили в СИЗО

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Государственный обвинитель запросил реальное лишение свободы для бывшего начальника новосибирского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вячеслава Трещёва. Полковника полиции на пенсии судят по делу о взятках (ч.6 ст.290 УК РФ) за помощь в получении госконтракта на установку в городе дорожных камер.

— Гособвинитель предложил суду назначить Трещёву наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки, — сообщили корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Кроме того, экс-главу ЦОДД предложили лишить права работать в госструктурах ближайшие 5 лет.

19 декабря 2022 года сотрудники ФСБ задержали Вячеслава Трещёва при получении 1,2 миллиона рублей от коммерсанта. По версии следствия, ранее глава ЦОДД предложил знакомому руководителю компании «Стройиндустрия» обеспечить победу в конкурсе на установку дорожных камер. Стороны договорились о нелегальном сотрудничестве, впоследствии предприниматель заключил два договора на общую сумму около 70 млн рублей.

Следователи уверяют, что за помощь в получении госконтрактов Трещёв частями в разное время получал деньги. В общей сложности в руках главы ЦОДД оказались 3,8 млн рублей. На время расследования и судебного процесса его поместили в следственный изолятор.

Вячеслав Трещёв известен новосибирцам, как полицейский, много лет проработавший в ГИБДД. В 2013–17 гг. он являлся заместителем начальника областного управления Госавтоинспекции, когда им командовал небезызвестный Сергей Штельмах. Последнего уволили в 2018 году по компрометирующим обстоятельствам, сегодгня он является заместителем гендиректора «МТЗ-Сибирь».

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