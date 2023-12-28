Экс-главу ЦОДД полковника Трещёва потребовали посадить на 11 лет за взятки

Государственный обвинитель запросил реальное лишение свободы для бывшего начальника новосибирского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вячеслава Трещёва. Полковника полиции на пенсии судят по делу о взятках (ч.6 ст.290 УК РФ) за помощь в получении госконтракта на установку в городе дорожных камер.
— Гособвинитель предложил суду назначить Трещёву наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки, — сообщили корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Кроме того, экс-главу ЦОДД предложили лишить права работать в госструктурах ближайшие 5 лет.
19 декабря 2022 года сотрудники ФСБ задержали Вячеслава Трещёва при получении 1,2 миллиона рублей от коммерсанта. По версии следствия, ранее глава ЦОДД предложил знакомому руководителю компании «Стройиндустрия» обеспечить победу в конкурсе на установку дорожных камер. Стороны договорились о нелегальном сотрудничестве, впоследствии предприниматель заключил два договора на общую сумму около 70 млн рублей.
Следователи уверяют, что за помощь в получении госконтрактов Трещёв частями в разное время получал деньги. В общей сложности в руках главы ЦОДД оказались 3,8 млн рублей. На время расследования и судебного процесса его поместили в следственный изолятор.
Вячеслав Трещёв известен новосибирцам, как полицейский, много лет проработавший в ГИБДД. В 2013–17 гг. он являлся заместителем начальника областного управления Госавтоинспекции, когда им командовал небезызвестный Сергей Штельмах. Последнего уволили в 2018 году по компрометирующим обстоятельствам, сегодгня он является заместителем гендиректора «МТЗ-Сибирь».