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Экс-начальник новосибирской ГИБДД стал топ-менеджером тракторного завода

Сергей Штельмах стал заместителем гендиректора «МТЗ-Сибирь»

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С места службы в полиции Сергей Штельмах ушел в 2018 году

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Бывший начальник новосибирской ГИБДД Сергей Штельмах получил работу в Новосибирском представительстве Минского тракторного завода.

В компании «МТЗ-Сибирь» Сергей Штельмах занял место заместителя генерального директора, его фотография уже появилась на официальном сайте компании.

Фотография Сергея Штельмаха уже появилась на сайте компании

Фотография Сергея Штельмаха уже появилась на сайте компании

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ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» является официальным дистрибьютором Минского тракторного завода в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Учредитель компании ОАО «Минский тракторный завод» (Белоруссия). Генеральный директор и непосредственный руководитель Сергея Штельмаха — Дмитрий Белайц. По данным сервиса «Контур.Фокус», к концу 2021 года выручка «МТЗ-Сибирь» составила 3,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 4,3 миллиона рублей.

НГС обратился в «МТЗ-Сибирь», чтобы подтвердить назначение Сергея Штельмаха, а также узнать, как давно он занимает свою должность, однако на момент публикации ответа не получил.

Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения Новосибирской области Сергей Штельмах возглавлял с 2006 года. В 2011 году он получил звание полковника полиции, а в 2018-м был уволен.

Недавно редакция НГС запустила рубрику «Номерок блатной», в которой выясняет, кто ездит за рулем авто с номерами из красивых сочетаний букв и цифр. В этом материале мы рассказывали про пятерку номеров из легендарной серии бывшего начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха с госзнаками с буквами «ООМ».

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НазначениеСергей ШтельмахМинский тракторный завод
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