Экс-начальник новосибирской ГИБДД стал топ-менеджером тракторного завода

Бывший начальник новосибирской ГИБДД Сергей Штельмах получил работу в Новосибирском представительстве Минского тракторного завода.
В компании «МТЗ-Сибирь» Сергей Штельмах занял место заместителя генерального директора, его фотография уже появилась на официальном сайте компании.
ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» является официальным дистрибьютором Минского тракторного завода в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Учредитель компании ОАО «Минский тракторный завод» (Белоруссия). Генеральный директор и непосредственный руководитель Сергея Штельмаха — Дмитрий Белайц. По данным сервиса «Контур.Фокус», к концу 2021 года выручка «МТЗ-Сибирь» составила 3,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 4,3 миллиона рублей.
НГС обратился в «МТЗ-Сибирь», чтобы подтвердить назначение Сергея Штельмаха, а также узнать, как давно он занимает свою должность, однако на момент публикации ответа не получил.
Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения Новосибирской области Сергей Штельмах возглавлял с 2006 года. В 2011 году он получил звание полковника полиции, а в
Недавно редакция НГС запустила рубрику «Номерок блатной», в которой выясняет, кто ездит за рулем авто с номерами из красивых сочетаний букв и цифр. В этом материале мы рассказывали про пятерку номеров из легендарной серии бывшего начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха с госзнаками с буквами «ООМ».