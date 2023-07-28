Попал в камеру: экс-начальника ЦОДД Трещёва судят по делу об откате в 3,8 миллиона — что полковник говорит в свое оправдание

В Ленинском суде начали рассматривать дело экс-руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вячеслава Трещёва. Его обвиняют во взяточничестве: якобы за кругленькую сумму он помог коммерсантам получить госконтракт на почти 70 миллионов рублей. Трещёв, которого зимой задержали с поличным, не готов взять всю вину на себя. Репортаж из зала суда криминального корреспондента НГС Павла Тиунова.
Встать, суд идет
В зале суда Вячеслав Трещёв появился в черном спортивном костюме Armani. Похоже, сегодня это его повседневная одежда: в нем же бывший управленец сидел на скамье подсудимых зимой, когда его арестовывали. Перед началом суда он что-то долго обсуждал со своими адвокатами — их у Трещёва два, и оба выступили против того, чтобы на заседании присутствовали журналисты.
— Мы полагаем, что в обвинительном заключении содержатся сведения, еще неизвестные свидетелям, которых мы планируем допросить. В связи с этим полагаем, что публикации в СМИ могут повлиять на показания свидетелей, — заявил один из адвокатов.
Судья Наталья Девятко разрешила журналистам выслушать, в чем обвиняют Вячеслава Трещёва. Пока прокурор зачитывал результаты работы следователей, экс-глава ЦОДД долго переглядывался с супругой — пронзительно, как при встрече Штирлица с женой в «17 мгновениях весны». Только в фильме был разведчик, а новосибирском суде — обвиняемый в коррупции бывший чиновник.
Схема
По версии следствия, летом 2022 года Вячеслав Трещёв придумал для себя дополнительную схему заработка. Он якобы предложил представителю компании «Стройдориндустрия» Андрею Рымбекову помощь в получении госконтракта на поставку дорожных камер. При этом речь шла о «систематическом получении взяток», заявил на заседании гособвинитель.
— Рымбеков понимал, что Трещёв мог выполнить обещанное, поэтому согласился. Стороны договорились о том, что взятки будут передаваться частями, в том числе безналичными переводами через знакомых и родственников Трещёва, которые не были осведомлены о преступных намерениях последнего, — заявил прокурор Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Роман Кондрашов.
В обвинении указано, что Трещёв дал указание подчиненным составить список оборудования, якобы необходимого ЦОДД, но таким образом, чтобы этот список совпал с перечнем комплексов, которые уже имеются в наличии у «Стройиндустрии». По версии следствия, работу по поручению Трещёва лично курировал начальник отдела стационарных систем обработки информации при непосредственном участии Рымбекова. На основе списка сформировали заявку на проведение госзакупки — ее впоследствии одобрили в Минтрансе и организовали аукцион.
— Тем самым Трещёв необоснованно ограничил количество потенциальных участников аукциона, предоставив «Стройдорндустрии» преимущества перед другими возможными участниками. При отсутствии фактических оснований создал условия для беспрепятственной победы в аукционе. Также он обеспечил беспрепятственную приемку поставленного оборудования, — подчеркнул прокурор.
В результате «Стройдориндустрия» получила два госконтракта на поставку девяти комплексов фиксации нарушений ПДД: один на 31 миллион 260 тысяч рублей, второй — на 28 миллионов 238 тысяч рублей. По версии следствия, чиновник за содействие со своей стороны должен был получить 4 миллиона рублей.
Силовики полагают, что деньги главе ЦОДД передавали частями на протяжении четырех месяцев. Посредниками в передаче взяток, сами того не зная, выступили супруга Трещёва и сожитель его дочери, говорится в обвинении. Всего глава ЦОДД получил 3 миллиона 875 тысяч рублей — не зная, что Рымбеков активно сотрудничает со следствием.
Арест
В Новосибирске Вячеслава Трещёва чаще вспоминают как бывшего высокопоставленного сотрудника ГИБДД. Ему 49 лет. Он родился в Черепанове и большую часть трудового стажа посвятил службе в органах: за 22 года он прошел карьерный путь от стажера-инспектора до руководителя регионального управления в структуре Госавтоинспекции.
Должность руководителя ЦОДД Трещёв получил в 2021 году. А 19 декабря 2022 года при получении 1,2 миллиона рублей его с поличным задержали сотрудники ФСБ.
Силовики выяснили, что в Новосибирске он снимает квартиру, при этом у него есть своя собственная в Санкт-Петербурге, куда он планировал перебраться насовсем. Плюс, учитывая статус полковника полиции на пенсии, Трещёв мог скрыться от следствия и повлиять на ключевых свидетелей по делу, отмечали правоохранители. 21 декабря его отправили в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Сегодня Трещёва обвиняют в превышении должностных полномочий (
«Мне непонятно»
На суде Вячеслав Трещев заявил, что по факту получения взяток вину признаёт частично. При этом он настаивает, чтобы «квалификацию его действий» пересмотрели.
— Ваша честь, мне непонятно, каким образом я ограничил конкуренцию и обеспечил победу «Стройдориндустрии» при проведении электронных аукционов. Также мне непонятно, каким образом я обеспечил беспрепятственную приемку приемочной комиссией поставленного оборудования — в приемочную комиссию я никогда не входил, участие в комиссии в мои полномочия никогда не входило. Об этом я неоднократно пояснял следователю в ходе своих допросов. Мне непонятно в этой части обвинение, поскольку эти обстоятельства не указаны в обвинительном заключении, — обратился экс-глава ЦОДД к суду.
Обвинения в превышении должностных полномочий он полностью отрицает.
Весной суд приговорил экс-начальника ЦУГАЭТ Александра Руденко к 3 годам условно за получение взяток. Ранее он возглавлял ГИБДД по Новосибирску.