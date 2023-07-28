Попал в камеру: экс-начальника ЦОДД Трещёва судят по делу об откате в 3,8 миллиона — что полковник говорит в свое оправдание

Встать, суд идет

В зале суда Вячеслав Трещёв появился в черном спортивном костюме Armani. Похоже, сегодня это его повседневная одежда: в нем же бывший управленец сидел на скамье подсудимых зимой, когда его арестовывали. Перед началом суда он что-то долго обсуждал со своими адвокатами — их у Трещёва два, и оба выступили против того, чтобы на заседании присутствовали журналисты.



— Мы полагаем, что в обвинительном заключении содержатся сведения, еще неизвестные свидетелям, которых мы планируем допросить. В связи с этим полагаем, что публикации в СМИ могут повлиять на показания свидетелей, — заявил один из адвокатов.

