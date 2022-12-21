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Начальника ЦОДД Вячеслава Трещева привезли в суд из-за дела о взятке - онлайн-трансляция

Сегодня ему будут избирать меру пресечения

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В Новосибирске сегодня, 21 декабря, выбирают меру пресечения начальнику регионального центра организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») Вячеславу Трещеву. Вчера его задержали сотрудники новосибирского управления ФСБ. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Корреспонденты НГС ведут трансляцию из зала суда.

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