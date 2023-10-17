«Освободили из СИЗО»: в Новосибирске суд отменил приговор футбольным фанатам за смерть болельщика

В Новосибирске суд отменил обвинительный приговор двум футбольным фанатам, которых обвинили в том, что они в драке насмерть забили болельщика другой команды. Как сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте», их освободили из СИЗО.
Указано, что основанием отмены приговоры стало «существенное нарушение уголовно-процессуального закона». Его отменил апелляционным постановлением Новосибирский областной суд 13 октября.
— Комова и Калугина освободили из СИЗО, — указано в сообщении. — Третий раз дело рассмотрят в том же Заельцовском суде Новосибирска в новом составе.
Приговор по уголовному делу в отношении фанатов ФК «Сибирь» Виктора Калугина и Дмитрия Комова вынес суд в июне этого года. Их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Речь идет о болельщике красноярской команды «Енисей».
Инцидент произошел 8 ноября 2017 года. Фанаты футбольных клубов из Новосибирска и Красноярска устроили массовую драку на спортивной площадке в Заельцовском районе. В результате потасовке в ней погиб красноярец.
Прежде чем привлечь к ответственности фигурантов дела, в июне 2019 года суд Заельцовский районный суд приговорил к сроку в колонии строгого режима их товарища Виктора Афанасьева.
Позже приговор был обжалован, после чего мужчина был признан невиновным. Афанасьев после освобождения стал свидетелем по делу, а затем обвинение предъявили другим участникам драки, Калугину и Комову.
В июне 2023 года фигурантов дела признали виновными в совершении преступления и назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждому.