Новосибирец 2,5 года провел в СИЗО из-за убийства футбольного фаната. Потом его признали невиновным

Суд в Новосибирске оправдал обвиняемого в убийстве футбольного фаната
В Новосибирске пересматривают громкое дело об убийстве футбольного фаната Эдуарда Самышкина. Обвиняемый в убийстве —
Массовая драка и смерть фаната
18 ноября 2017 года на спортивной площадке в Заельцовском районе подрались фанаты футбольных клубов из Новосибирска и Красноярска. Во время потасовки погиб Эдуард Самышкин. Ему пробили висок и сломали шейные позвонки. Вскоре полиция задержала подозреваемого —
Спустя почти полтора года,
2,5 года борьбы за свободу
Апелляцию рассматривали год. Виктора перевели из Новосибирска в следственный изолятор в Линёво. Сначала он участвовал в заседаниях по видеосвязи, но потом попросил, чтобы ему разрешили лично присутствовать на процессе. На одном из заседаний изучали видео, на котором видно, что Виктор находился в нескольких метрах от погибшего Эдуарда.
— Меня привезли назад в Новосибирск, и начались эти процессы. Было гораздо больше информации, свидетелям давали столько времени, сколько нужно на изучение записи, их никто не прерывал. Областной суд принял решение, что я говорю правду. Я не отрицаю, что участвовал в этой драке, никогда не отрицал. Но судили-то меня не за драку, а за убийство, к которому я не был причастен, — рассказывает Виктор Афанасьев.
7 мая 2020 года Новосибирский областной суд отменил обвинительный приговор. Дело вернули в нижестоящий суд.
Жизнь после заключения
Раньше Виктор Афанасьев работал управляющим в одном из заведений общественного питания в Новосибирске. После освобождения он до сих пор не может найти работу.
— 2 года и 5 месяцев я провел в следственном изоляторе, был вынесен приговор, потом отменен, и сейчас есть проблемы с устройством на работу, — говорит Виктор. — Когда прохожу проверку службы безопасности, то мне показывают, что я судим и, по сути, должен еще нести наказание. Сейчас это всё убирают из баз. Я думаю, что в ближайшее время эти сведения сотрут. Хочу начать отбеливать свое имя.
Несколько лет в СИЗО, признается новосибирец, сильно повлияли на него в эмоциональном плане, но ему помогает поддержка близких.
— Я думаю, что почти
Правоохранители продолжают разбираться в деле об убийстве Эдуарда Самышкина. Появились новые фигуранты, Виктор Афанасьев сейчас проходит в качестве свидетеля:
— Этой истории еще долго до конца, потому что привлекли других людей, они находятся под следствием, под домашним арестом. Им выдвинули обвинения. Очные ставки проводились. Думаю, в скором времени начнутся суды.
Информацию, что расследование продолжается, НГС подтвердили и в прокуратуре.
— Дело было направлено на дополнительное расследование, которое еще не закончено. Заканчивается оно примерно в середине апреля. После будет направлено в прокуратуру для проверки и утверждения обвинительного заключения, — сообщил старший помощник прокурора области Павел Макаренко.
Виктор Афанасьев выразил соболезнования семье погибшего. Также он поблагодарил своих близких и адвоката за поддержку:
— Мы заняли позицию и стояли до конца. Когда адвокат — Ольга Огнева — вошла в дело, то, естественно, делала всё, что от нее зависит. В первый раз нам показали видеозапись драки через полгода после того, как мы познакомились. И человек, который меня близко не знает, при просмотре видеозаписи смогла меня узнать и убедилась, что это не я совершил преступление. Думаю, оправдание стало уже делом принципа.
В Следственном комитете по НСО не смогли оперативно прокомментировать ход расследования громкого дела.
В декабре прошлого года суд оправдал Александра Филиппова, которого обвиняли в убийстве родного брата Леонида. Тело погибшего обнаружили в квартире в 2014 году, на его руке был след от укола, а в крови обнаружили лидокаин, который мог привести к гибели. Однако выяснить, была ли доза смертельной, не удалось. На шприце не было отпечатков Александра. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима, после чего он подал апелляцию. НГС подробно разбирался в этой истории.