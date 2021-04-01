Новосибирец 2,5 года провел в СИЗО из-за убийства футбольного фаната. Потом его признали невиновным

— Меня привезли назад в Новосибирск, и начались эти процессы. Было гораздо больше информации, свидетелям давали столько времени, сколько нужно на изучение записи, их никто не прерывал. Областной суд принял решение, что я говорю правду. Я не отрицаю, что участвовал в этой драке, никогда не отрицал. Но судили-то меня не за драку, а за убийство, к которому я не был причастен, — рассказывает Виктор Афанасьев.

7 мая 2020 года Новосибирский областной суд отменил обвинительный приговор. Дело вернули в нижестоящий суд.

Жизнь после заключения

Раньше Виктор Афанасьев работал управляющим в одном из заведений общественного питания в Новосибирске. После освобождения он до сих пор не может найти работу.

— 2 года и 5 месяцев я провел в следственном изоляторе, был вынесен приговор, потом отменен, и сейчас есть проблемы с устройством на работу, — говорит Виктор. — Когда прохожу проверку службы безопасности, то мне показывают, что я судим и, по сути, должен еще нести наказание. Сейчас это всё убирают из баз. Я думаю, что в ближайшее время эти сведения сотрут. Хочу начать отбеливать свое имя.