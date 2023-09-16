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СрочноБастрыкин взял на контроль ЧП со взрывом газа
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Во время взрыва газа в доме в Барабинске пострадали двое мужчин — ситуацию на контроль взял Бастрыкин

Дом оказался полностью разрушен

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Пострадавших доставили в городскую больницу города Барабинска

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по факту взрыва газа в частном доме в Барабинске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Долгалеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 16 сентября в частном жилом доме в городе Барабинске произошел хлопок воздушно-газовой смеси. В результате происшествия пострадали хозяин дома и его родственник. Мужчин доставили в городскую больницу города Барабинска.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В апреле этого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что компенсации были выплачены 39 собственникам квартир на Линейной.

Газ в доме на улице Линейной, 39 взорвался 9 февраля. На месте работали сотни пожарных и спасателей. Всё, что известно о трагедии, мы собрали в специальном сюжете.

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Взрыв газаБарабинскАлександр Бастрыкин
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