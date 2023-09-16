Во время взрыва газа в доме в Барабинске пострадали двое мужчин — ситуацию на контроль взял Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по факту взрыва газа в частном доме в Барабинске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
— Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Долгалеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 16 сентября в частном жилом доме в городе Барабинске произошел хлопок воздушно-газовой смеси. В результате происшествия пострадали хозяин дома и его родственник. Мужчин доставили в городскую больницу города Барабинска.
Следователи возбудили уголовное дело по
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