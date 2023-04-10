«Заключены соглашения»: почти все владельцы квартир на Линейной получили компенсации после взрыва

Почти все собственники квартир в разрушенном взрывом газа доме на Линейной получили компенсации за утраченное жилье.
Об этом стало известно сегодня, 10 апреля, во время оперативного совещания при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове.
— С 39 собственниками квартир заключены соглашения и выплачены компенсации за утраченное жилье. По пяти собственникам работаем, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В середине марта мы побывали на месте трагедии и на видео сняли, как выглядит дом.
Газ в доме на улице Линейной, 39 взорвался 9 февраля. На месте работали сотни пожарных и спасателей. Всё, что известно о трагедии, мы собрали в специальном сюжете.