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Взрыв газа на Линейной

«Заключены соглашения»: почти все владельцы квартир на Линейной получили компенсации после взрыва

Еще с пятью собственниками идут переговоры

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Дом должны снести

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Почти все собственники квартир в разрушенном взрывом газа доме на Линейной получили компенсации за утраченное жилье.

Об этом стало известно сегодня, 10 апреля, во время оперативного совещания при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове.

— С 39 собственниками квартир заключены соглашения и выплачены компенсации за утраченное жилье. По пяти собственникам работаем, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В середине марта мы побывали на месте трагедии и на видео сняли, как выглядит дом.

Газ в доме на улице Линейной, 39 взорвался 9 февраля. На месте работали сотни пожарных и спасателей. Всё, что известно о трагедии, мы собрали в специальном сюжете.

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