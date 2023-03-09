Месяц после взрыва: как живут соседи разрушенного дома на Линейной — в стенах трещины, а в окнах целлофан

Месяц с полиэтиленом вместо стекол

9 февраля в 08:40 Валентина Воронина уже была на ногах, занимаясь домашними делами. К счастью, в момент взрыва в соседнем доме она не находилась рядом с окнами.

— Как громыхнуло! В квартиру ворвались клубы белого дыма, понеслись по комнате. Я думала, машина взорвалась, но вдруг услышала истошный крик мужчины. Выглядываю в выбитое окно на балконе, вижу, что на Линейной, 39 вспыхнуло пламя от газа. Сначала завалился четвертый этаж, потом — пятый, — вспоминает Воронина.

