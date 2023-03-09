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Взрыв газа на ЛинейнойПодробности

Месяц после взрыва: как живут соседи разрушенного дома на Линейной — в стенах трещины, а в окнах целлофан

Люди не могут дождаться компенсаций, чтобы вставить новые окна

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Судя по окнам некоторых квартир на Линейной, 39/1 и 41, их хозяева попросту съехали после взрыва. Или из опасения за свою безопасность, или из-за отсутствия денег на новые окна

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9 февраля от взрыва газа на Линейной, 39 пострадали не только жильцы самого дома, но и живущие в соседних многоэтажках люди. В ряде квартир на Линейной, 39/1 и 41 взрывной волной выбило окна и повредило рамы, на стенах появились новые и расширились старые трещины. Спустя месяц после трагедии жители этих домов так и не получили никакой компенсации, поэтому кто-то поставил новые окна за свои деньги, кто-то живет с полиэтиленовой пленкой, а кто-то и вовсе съехал из квартиры.

Месяц с полиэтиленом вместо стекол

9 февраля в 08:40 Валентина Воронина уже была на ногах, занимаясь домашними делами. К счастью, в момент взрыва в соседнем доме она не находилась рядом с окнами.

— Как громыхнуло! В квартиру ворвались клубы белого дыма, понеслись по комнате. Я думала, машина взорвалась, но вдруг услышала истошный крик мужчины. Выглядываю в выбитое окно на балконе, вижу, что на Линейной, 39 вспыхнуло пламя от газа. Сначала завалился четвертый этаж, потом — пятый, — вспоминает Воронина.

Окна в двух комнатах Ворониной, выходящие на сторону Линейной, 39, оказались существенно повреждены. Женщина с опаской ждет предстоящих заморозков

Окна в двух комнатах Ворониной, выходящие на сторону Линейной, 39, оказались существенно повреждены. Женщина с опаской ждет предстоящих заморозков

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Женщина показывает выбитые окна в двух комнатах и поврежденные рамы на балконе. Места, где раньше стояли стекла, сейчас затянуты полиэтиленом.

— У меня уцелели те окна, где были открыты форточки. Остальные — вдребезги. Я уже собиралась поставить новые окна, вызвала мастера. Но он приехал и сказал, что рамы повреждены, стекла не будут держаться. Я обращалась в соцзащиту, сдала все необходимые для компенсации документы, но до сих пор не получила внятного ответа, когда получу деньги. А тут похолодание до -22 обещают, — вздыхает пенсионерка.

На выходе из подъезда съемочная группа НГС столкнулась с курящим мужчиной в синей форме. Предположив, что это оконщик, мы не прогадали. Спросив, в какой квартире он работает, мы направились именно туда.

«Жить где-то надо!»

В квартире № 111 окна двух комнат выходят на Линейную, 39. Работа на момент нашего визита кипит: мастера меняют окна полностью — старые рамы слишком повреждены. Пришлось раскошелиться на пластиковые: вышло 81 с лишним тысяча рублей.

Мы попали к Оксане Завьяловой в гости случайно, встретив ее оконщика на выходе из подъезда

Мы попали к Оксане Завьяловой в гости случайно, встретив ее оконщика на выходе из подъезда

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— После взрыва мы неделю жили у чужих людей, которые нас приютили. Но нельзя бесконечно пользоваться чужой добротой, а жить где-то надо! Мы оформили срочную заявку и заняли денег на новые окна, — рассказала Оксана Завьялова, живущая на первом этаже Линейной, 39/1.

Как и многие другие, женщина сдала в соцзащиту все необходимые для получения компенсации документы. Но внятного ответа, когда будут перечислены деньги, она так и не услышала.

За установку окон в двух комнатах Завьялова выложила более 81 тысячи рублей. Деньги пришлось одалживать. Теперь женщина ждет компенсации

За установку окон в двух комнатах Завьялова выложила более 81 тысячи рублей. Деньги пришлось одалживать. Теперь женщина ждет компенсации

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Жительница дома на Линейной, 41 на условиях анонимности поделилась с НГС своими опасениями.

— У нас в подъезде и в некоторых квартирах в стенах появились трещины. Если честно, сомневаюсь в том, что в нашем доме безопасно жить. К нам приезжали какие-то специалисты, составляли какие-то акты. Но что в этих документах, нам не сказали, — сказала женщина НГС.

Редакция связалась с председателем ТСЖ Линейной, 41, но разговор получился кратким.

— Никаких проблем у нас нет. Люди обращаются в соцзащиту и получают компенсации. Больше мне вам сказать нечего, — сказала НГС председатель ТСЖ. Ее слова впоследствии не подтвердились.

Что говорят в мэрии

В администрацию Центрального округа и соцзащиту поступило 7 обращений от жителей Линейной, 39/1 и 41 с просьбой о компенсации за поврежденное от взрыва имущество.

— Сейчас проводится техническая оценка поврежденных окон и балконов, необходимая для рассмотрения вопроса об оказании социальной помощи. Данный вопрос остается на контроле у администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам и мэрии Новосибирска до его решения, — сообщили НГС в мэрии, так и не обозначив конкретных сроков решения вопроса.

В муниципалитете добавили, что при осмотре дома на Линейной, 39/1 не выявлено необходимости усиления конструктивных наружных стен. С состоянием стен второго соседнего дома ясности нет.

— По вопросу трещин в кирпичной кладке на фасаде многоквартирного дома по ул. Линейной, 41 ТСЖ было рекомендовано систематическое наблюдение за трещинами с помощью маяков, с занесением результатов в специальный журнал, кроме того, рекомендовано проведение тепловизионного обследования. Результаты проведенных обследований предоставить в департамент, — добавили в мэрии.

Балконы дома на Линейной, 41

Балконы дома на Линейной, 41

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9 февраля в доме № 39 на Линейной прогремел взрыв бытового газа. В результате погибли 15 человек, еще 39 пострадали. Власти решили снести поврежденный дом. Губернатор Новосибирской области заявил, что всем пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсацию. На эти цели из бюджета пообещали выделить 333,5 миллиона рублей.

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