«Оба в реанимации»: стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Барабинске

Двое пострадавших при взрыве газа в частном доме Барабинска 16 сентября находятся в реанимации. Их состояние оценивается, как тяжелое, сообщил НГС глава Барабинского района Игорь Кутепов.
— Мы на место ЧП с главой барабинской администрации сегодня выезжали. По сообщению оперативных служб, жилой дом был газифицирован. Пока лишь известно, что произошёл взрыв или хлопок газа. Пострадавшие мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии, — сказал Кутепов.
Чиновник сказал, что семья, которая проживала в доме, может обратиться за временным жильем из маневренного фонда. НГС также побеседовал с главой администрации Барабинска Романом Бобровым.
— По предварительным данным произошло возгорание бытового газа. Двое пострадавших находятся в больнице. Со слов медиков жизни, пострадавших угрозы нет. В настоящее время разбор завалов завершен, ведется очистка прилегающей территории, — сказал Бобров.
В конце августа в Новосибирске жильцам пятиэтажки на улице Линейной, 39, где произошел взрыв бытового газа в феврале 2023 года, выплатили более 308 миллионов рублей компенсации.